Schira: “Real Madrid in forcing su Fabian, Ancelotti punta lo spagnolo”

Durante una trasmissione su SerieAnews il giornalista Nicolò Schira ha parlato di calciomercato ed in particolare è intervenuto trattando di Fabian Ruiz. Ecco le sue parole:

“Il Real Madrid è interessato in vista della prossima stagione a Fabian Ruiz. Il giocatore è un vecchio pallino di Florentino Perez, piace molto a Carlo Ancelotti ed è un obiettivo concreto per la prossima stagione. Il rinnovo con il Napoli è da tempo in stand-by e la società partenopea potrebbe valutare la partenza in caso di offerte importanti”.