IN CASA DELL’AVVERSARIO – Salernitana, il miglior attacco vs la peggior difesa. Nicola cerca la reazione

Si disputerà tra poche ore il derby campano tra Salernitana e Napoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre vogliono riscattare un brutto risultato, gli azzurri la clamorosa eliminazione in Coppa Italia e la Salernitana il tonfo incredibile per 8 a 2 di Bergamo. Ecco l’analisi dei prossimi avversari:

CAMPIONATO = La Salernitana di Davide Nicola è sedicesima in classifica, in netto calo e reduce da una serie negativa di risultati. Il problema principale del campani è la difesa, la peggior difesa della Serie A con ben 35 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = È stata una settimana particolare per Davide Nicola, prima esonerato e poi richiamato. Ecco la probabile formazione del club granata:

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Daniliuc; Candreva, Bohinen, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Dia.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico dei padroni di casa Nicola ha parlato così in conferenza stampa:

“Con il Napoli sarà difficilissimo, ma lotteremo su ogni pallone. Il Napoli è una squadra con grandissime qualità ma domani la cosa più importante è metterci nella condizione di giocare una partita che abbia un tono agonistico elevato e dimostrare di avere la personalità per gestire alcune situazioni dettate dalla loro qualità. I tifosi? Sono coloro che ci danno la motivazione per andare avanti, sta a noi dimostrare che abbiamo sangue e voglie di giocarci questa partita”.

I PRECEDENTI = Il Napoli ha giocato contro la Salernitana in 4 competizioni per un totale di 26 partite, ottenendo 12 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte. In totale 36 gol fatti e 21 gol subiti.

TERNA ARBITRALE = CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

A cura di Mario Tramo.