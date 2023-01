Bruscolotti: “Derby complicato, assenza di Kvara una brutta gatta da pelare”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“I derby sono sempre complicati, l’ambiente sarà caldissimo. Il Napoli è consapevole della propria forza, la differenza è notevole e la Salernitana sta attraversando anche un momento particolare. Il divario tecnico è ampio, se tutto va come deve, non ci saranno problemi per gli azzurri.

La difesa del Napoli ha problemi? Capitano distrazioni, ma l’importante è fare un gol in più dell’avversario e portare i tre punti a casa. Ormai è il gioco moderno che ti porta ad aumentare le distanze, quindi a volte le marcature si fanno più larghe. Nicola? Nel calcio non esiste riconoscenza, questa ne è la dimostrazione. Nel momento disastroso, è riuscito a salvare la squadra e quest’anno è stato messo in discussione anche quando aveva 8-9 punti dalla zona salvezza. Secondo me doveva richiamare all’ordine i responsabili, allenatore e DS, per metterli d’accordo ed evitare crisi nell’ambiente.

L’assenza di Kvara? Sarà una brutta gatta da pelare. Una volta si giocava anche con la febbre alta, avranno paura che prenda una bronchite (sorride)! Le alternative però ci sono, Elmas è in grande spolvero”.