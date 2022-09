IN CASA DELL’AVVERSARIO – Scontro a San Siro tra capoliste, il Milan campione d’Italia ospita il Napoli

Il big match della settima giornata di campionato vede il Napoli impegnato in una difficile trasferta a San Siro contro il Milan campione d’Italia. Gli azzurri vogliono trovare la vittoria per scappare in vetta in campionato, ecco l’analisi sui prossimi avversari in campionato:

CAMPIONATO = Il Milan è primo in classifica (insieme ad Atalanta e Napoli) con quattordici punti. I rossoneri trascinati finora da Giroud e Leao (squalificato) sono il secondo miglior attacco dietro agli azzurri mentre hanno subito finora 6 gol in campionato. Importante ai fini della classifica la vittoria nel derby contro i cugini dell’Inter.

PROBABILE FORMAZIONE = Il belga Saelemakers, dopo le belle prove di Champions, parte favorito per sostituire Leao. Ecco la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato cosi in conferenza:

Partita scudetto? Lo sarà, 3 punti in più o in meno possono fare la differenza. Daremo il massimo per vincere, sarà un campionato equilibrato”.

“Stimo molto Spalletti, fa giocare bene le sue squadre. Tantissimi anni fa guardai i suoi allenamenti. È molto capace e bravo, lui migliora i giocatori. È un top”.

“Siamo consapevoli delle nostre qualità. Siamo pronti a mettere in campo la migliore prestazione. Dopo le gare di Champions è meglio incontrare un’altra squadra che ha giocato di settimana”.

“Non voglio togliere nulla alle qualità dei miei giocatori. Conta chi scenderà in campo e come si esprimerà il collettivo. Domani partiamo 11 contro 11 con le stesse motivazioni. Sarà una bella partita”.

“Il Napoli ha talento e Spalletti dà una grande identità. Il loro mercato gli ha permesso di portare giocatori non famosi ma che si sono subito integrati. Siamo due squadre simili che cercano di attaccare con tanti giocatori, ci assomigliamo. Domani daremo le dimostrazioni”

LA TERNA ARBITRALE =

Arbitro: MARIANI Assistenti: PRETI–BERTI IV: DIONISI VAR: IRRATI AVAR: GIALLATINI

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 149 tra Milan e Napoli in Serie A. E’ la 75esima sfida a San Siro. Questo il bilancio in casa rossonera: 36 vittorie Milan, 26 pareggi, 18 successi del Napoli.