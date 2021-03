IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Bologna all’arrembaggio sogna l’impresa a Napoli

Ventiseiesima giornata di campionato e test molto importante per il Napoli di Gennaro Gattuso, che, contro il Bologna si gioca le chance di lotta per la Champions. Dopo questa gara il Napoli avrà un tris terribile con Milan, Juventus e Roma e per iniziare gli azzurri dovranno battere questo primo ostacolo. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Bologna è dodicesimo in classifica ed ha ormai alla portata una salvezza più che tranquilla. Il club felsineo ha come obiettivo quello di terminare dalla parte sinistra della classifica e vuole provare a ciò mostrando sempre un ottimo calcio. La squadra di Mihajlovic ha all’attivo 32 reti realizzate e 38 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Tante assenze per Mihajlovic, in primis lo squalificato Schouten e sopratutto Tomiyasu in difesa. Nonostante ciò il tecnico non snaturera’ la formazione.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LA STELLA = Spesso poco valutato, Roberto Soriano è il capocannoniere di questa squadra e con i suoi inserimenti è molto pericoloso. Aiuta anche nella fase difensiva.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa in vista del match il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato cosi:

“Domani mi aspetto la stessa partita fatta contro la Lazio, non quella contro il Cagliari. Mi aspetto che i ragazzi abbiamo capito cosa non devono fare, hanno due esempi opposti ravvicinati. Io non parlo del risultato ma della prestazione, perché il risultato è la conseguenza della prestazione. Quando l’atteggiamento mentale è buono, è più facile fare risultato”.

I PRECEDENTI = Sarà la 62esima sfida tra Napoli e Bologna in casa azzurra in Serie A.

Questo il bilancio dei 61 precedenti interni: 28 successi Napoli, 23 pareggi, 10 vittorie Bologna .

LA TERNA ARBITRALE = Sarà il fischietto di Daniele Chiffi a dirigere l’incontro. Assistenti: Valeriani-Lo Cicero. IV Uomo: Ghersini. VAR: Di Paolo-De Meo

A cura di Mario Tramo