Insigne a SKY: “Gattuso ha ragione, non devo solo urlare. Barcellona? Dobbiamo fare come col Liverpool”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, alla vigilia del match contro il Barcellona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “A volte mi lascio andare, ci tengo al risultato e a far vincere il Napoli. Ma Gattuso ha ragione perché essere capitano non è soltanto urlare ai compagni, ma far sì che loro siano tranquilli e capiscano il mio pensiero. Con il Barcellona sarà una grande partita, dobbiamo prepararla bene, come fatto col Liverpool. Loro sono molto criticati, ma verranno qui a fare un grande match. Dobbiamo essere pronti a sfruttare ciò che ci concederanno”.

Tanti cori per Messi all’arrivo a Napoli: non ti sorprende? “No, si sapeva. Dopo Maradona per me è il giocatore più forte, è giusto che i tifosi del Napoli gli facciano i cori, ma solo oggi perché domani dovranno venire a fare il tifo per noi”.

Proverai a scambiare la maglia con Messi? “Sono fortunato, perché andrò al sorteggio con lui, magari glielo dico. Tutti vorrebbero avere l’onore di scambiare la maglia con lui. Spero che ci sarà domani quest’opportunità, ma la cosa importante è la partita. Dobbiamo pensare a quella, per cercare di fare risultato”.

E’ la partita giusta per invertire il trend al San Paolo? “Sì, credo di sì. Ci saranno tanti tifosi, che hanno risposto bene e ci daranno una mano a fare risultato”.