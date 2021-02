Insigne a Sky: “Non possiamo deprimerci. Siamo tutti col mister, non è lui il colpevole”

Il capitano azzurro Lorenzo Insigne, intervenuto a Sky Sport prima di Napoli-Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma ora bisogna reagire e dare tutto ciò che abbiamo dentro, ognuno di noi. Non c’è tempo per deprimerci, dobbiamo solo pedalare. Cercheremo di fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una grande squadra come la Juve.

Non vedo nessuna incertezza, oltre a leggere qualcosina. Noi siamo sempre tranquilli, siamo tutti con mister Gattuso ne abbiamo parlato. Non è lui il colpevole, in campo scendono i giocatori. Stiamo tutti insieme, dobbiamo venirne fuori insieme, calciatori e allenatore. Se ci fischiano un rigore che succede? L’importante è che lo fischia, poi vediamo…“.