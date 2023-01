Finalmente si ricomincia, il Napoli riparte dalle luci di San Siro, dal big-match contro l’Inter, che ha la pressione imposta dalla classifica per continuare a credere nello scudetto. È una sfida di grande fascino, con la curiosità di rivedere il Napoli dopo circa due mesi di stop. Spalletti ha quasi tutti gli uomini a disposizione, manca soltanto Gaetano fermato dalla gastroenterite.

I dubbi ci sono soprattutto in difesa, Rrahmani dovrebbe tornare domenica contro la Sampdoria, domani a San Siro si dovrebbe insistere sulla coppia Kim-Juan Jesus, che ha colmato il vuoto lasciato dal difensore kosovaro nell’ultimo mese prima della sosta. Le accelerazioni di Dumfries, la sua fisicità nell’uno contro uno potrebbe portare Spalletti a preferire Olivera a Mario Rui, un po’ come accadde contro l’Ajax ad Amsterdam e la Roma per arginare le caratteristiche di Tadic e Zaniolo.

Dalla cintola in su, si dovrebbe andare sulla cosiddetta formazione tipo, col centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in attacco giocheranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Lozano e Raspadori possono rappresentare delle armi importanti a gara in corsa, così come Ndombele che ha alzato il livello della sua condizione dopo il lavoro compiuto durante la sosta.

L’Inter senza Brozovic e con il doppio centravanti

Simone Inzaghi ha un’assenza pesante, manca il regista Marcelo Brozovic. Nella scorsa stagione la sua assenza ha rappresentato un grosso problema, la ricerca delle soluzioni ha portato un’idea che sta dando buoni frutti: cioè Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan nel ruolo di interni di centrocampo. In attacco agiranno Lukaku e Dzeko, Simone Inzaghi può contare anche su Lautaro Martinez e Correa ma il doppio centravanti di peso, visto nell’ultima amichevole contro il Sassuolo, sembra avere maggiori chances.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti