Inter-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti lancia Lozano sulla destra

La giornata del Napoli non è iniziata bene, con la notizia della positività al Covid-19 di Politano. Un’ulteriore assenza che s’aggiunge a Demme, anch’esso contagiato, Manolas, che non ha ancora recuperato e Ounas, vittima di un’elongazione al retto femorale sinistro che lo renderà indisponibile per due-tre settimane.

Spalletti ha in mente di lanciare Lozano sulla zona destra dell’attacco ma il Chucky ha un solo allenamento nelle gambe, le gare con il Messico e tante ore di viaggio ad incidere sulla sua forma. “È voglioso, sta bene, ci ho parlato stamattina”, ha detto Spalletti. Senza Ounas e Politano, l’alternativa è dirottare uno tra Elmas e Zielinski a destra, una soluzione a cui sta pensando anche in vista dei tanti impegni ravvicinati.

In porta ci sarà Ospina, la linea difensiva prevede il ritorno di Koulibaly, che aveva saltato la gara contro il Verona per squalifica. Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi, Rrahmani agirà al fianco di Kalidou. Fabian Ruiz avrà la cabina di regia, con Anguissa e Zielinski a completare la mediana.

Lozano avrà l’occasione per spegnere le polemiche per la sua intervista in Messico muovendosi al meglio nel reparto offensivo formato anche da Osimhen e Insigne.

Inzaghi pensa di schierare l’Inter senza Dzeko

L’Inter è a sette punti dal Napoli, mercoledì c’è la gara decisiva in Champions League contro lo Shakhtar ma nell’ambiente nerazzurro c’è la sensazione che la sfida contro l’ex Spalletti sia molto importante. Inzaghi deve rinunciare a De Vrij che ha rimediato negli impegni dell’Olanda un problema muscolare, al suo posto ci sarà Ranocchia, come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Inzaghi confermerà il suo 3-5-2, in porta ci sarà Handanovic, Skriniar, Ranocchia e Bastoni dovrebbero agire in difesa, Darmian e Perisic si muoveranno sulle corsie laterali, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo. In attacco potrebbe esserci una sorpresa, Dzeko potrebbe non partire dal primo minuto, con la Bosnia non ha giocato per qualche acciacco e le sue energie potrebbero essere conservate per la Champions League.

La coppia d’attacco dell’Inter dovrebbe essere tutta argentina con Lautaro e Correa a provare a mettere in difficoltà il Napoli. In questo modo Lautaro farebbe il riferimento alla Dzeko e Correa gli girerebbe intorno, cercando tra le linee e nei mezzi spazi il modo per incidere.

L’Inter proverà, infatti, ad allungare il Napoli sia cercando le due punte che l’attacco in ampiezza con gli esterni che si muovono a tutta fascia. Spalletti vuole una squadra che faccia la partita, sappia palleggiare e ricercare la profondità con Osimhen, sia con i movimenti spalle alla porta che con il pallone alle spalle della linea difensiva avversaria.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Zanoli, Elmas, Lobotka, Petagna, Mertens. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise