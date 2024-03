Inter-Napoli, Zielinski uomo copertina: la scelta di Calzona

Il Corriere dello Sport si concentra su Piotr Zielinsiki, protagonista assoluto della sfida tra Napoli e Inter prevista per domenica:

“E per finire la squadra in cui dal 30 giugno giocherà Piotr Zielinski. Sarà forse un rimpianto o un uomo copertina della domenica milanese, tra i protagonisti del romanzo, ma non sarà certo l’unico. Un po’ l’uomo della serata, di certo tra i più stuzzicanti capitoli letterari della vigilia. Una storia da raccontare, il suo esordio a San Siro da interista in pectore, ma anche una scena da ritorno al futuro. Comunque è difficile, estremamente arduo pensare che Calzona lo possa lanciare dal primo minuto in campo. Probabilmente anche a partita in corso, per tutto quello che ha accompagnato la sua scelta di libero professionista. Si vedrà”.