Juve-Napoli, la Lega invia l’ultimatum: o si gioca o 3-0 a tavolino. Ma gli azzurri non hanno intenzione di partire

In serata la Lega ha comunicato al Napoli che, se non dovesse presentarsi a Torino (partendo domenica mattina), perderà la partita 3-0 a tavolino. Gli azzurri non sono intenzionati a partire, e studiano già un possibile ricorso. L’isolamento imposto fa anche sì chedifficilmente i giocatori convocati per le prossime partite delle varie Nazionali – ben 12 – potranno rispondere. Il c.t. Roberto Mancini, in via precauzionale, non ne aveva inclusi nel suo elenco per Moldavia (mercoledì 7 ottobre allo stadio Franchi di Firenze), Polonia (domenica 11 ottobre alla Energa Arena di Danzica) e Olanda (mercoledì 14 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo).

Fonte: Corriere della Sera