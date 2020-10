Udinese-Roma 0-1, Pedro regala i primi tre punti ai giallorossi

Una perla di Pedro basta alla Roma per espugnare Udine e conquistare la prima vittoria in campionato. Con l’Udinese finisce infatti 1-0, grazie alla rete dell’attaccante spagnolo a inizio secondo tempo. Dopo la buona prestazione contro la Juventus, conclusa però sul 2-2, i giallorossi offrono un’altra serata convincente e strappano un buon successo alla squadra di Gotti. Che rimanda l’appuntamento non solo col primo punto, ma anche col primo gol di questa Serie A. In maniera alquanto clamorosa, se consideriamo le numerose occasioni da gol costruite da Lasagna & Co: tra errori bianconeri e prodezze giallorosse (Ibanez, migliore in campo, e Mirante sugli scudi) la porta dei capitolini resta però inviolata. Così, anche soffrendo, Paulo Fonseca può finalmente sorridere e rilanciare l’interrogativo sulla dimensione di questa Roma. Oltre a Pedro, che sembra già ben integrato negli schemi del portoghese, questa volta si sono visti anche Perez e Kluivert: altri giocatori offensivi di una squadra che i titolari di alto livello li ha, ma aspetta risposte anche dalla panchina. E da Dzeko: sprazzi del cigno di Sarajevo, in una partita anonima del centravanti, tuttora sulla strada della ripresa dopo il tourbillon di mercato. Si è vista anche tanta difficoltà nel gestire il risultato, e quindi tanto bisogno di maturità. La Roma, intanto, mette in cascina i tre punti: i primi dell’era Friedkin. L’Udinese, non certo da buttare, deve ancora aspettare.

Fonte: TMW