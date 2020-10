Juve-Napoli: l’ASL vieta la trasferta, ma la Juve vuole giocare. La Lega non rinvierà la gara.

Alla fine la responsabilità se l’è presa la Asl Napoli 1, impedendo la partenza della squadra di Gattuso per Torino “per la prevalenza dei motivi igienico-sanitari…”. Gli azzurri avevano appena finito la seduta pomeridiana a Castel Volturno e stavano per salire sul pullman che doveva portarli a Capodichino, dove un volo charter li attendeva con i motori accesi sulla pista dell’aeroporto. Ma un fax della autorità sanitaria ha fermato tutto, cancellando di fatto la partita di domani con la Juventus. “Non ci sono le condizioni per autorizzare la trasferta”. I giocatori sono stati immediatamente messi in quarantena fiduciaria, con i loro familiari e congiunti. Vietati i viaggi e di conseguenza stop pure per i giocatori che erano stati convocati dalle rispettive Nazionali. La doppia positività di Zielinski e Elmas, con due contagi emersi all’interno della squadra a distanza di 24 ore, è stata il colpo di grazia sull’ostinato tentativo del calcio di andare lo stesso avanti, con dei cicli di tamponi quasi quotidiani. La Lega di serie A però non rinvierà la gara. Sarà il giudice sportivo e quindi la Figc a decidere se penalizzare il Napoli con il 3-0 a tavolino. Secondo l’interpretazione della Lega, la Asl napoletana non avrebbe espressamente vietato il viaggio alla squadra. L’autorità sanitaria locale avrebbe semplicemente confinato il quarantena calciatori e staff, facendo valere la norma generale e non le regole applicate agli sportivi.

La Asl ha invece detto di no, paventando il rischio di contagi nel Napoli anche nei prossimi giorni, visto che l’incubazione del Covid-19 ha tempi più lunghi e la sfida con la Juve era in programma tra pochissime ore. Bypassato il protocollo della Lega, con il rinvio della partita previsto solamente con 10 giocatori positivi in una squadra. Ne sono bastati due per imporre lo stop immediato agli azzurri. Al momento i calciatori del Napoli sono tornati alle rispettive case e usciranno solo per andare ad allenarsi a Castel Volturno ognuno con la propria auto. Insomma, a Torino domani non si gioca.

“In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’Asl Napoli 2 Nord – territorialmente competente per la residenza dei due atleti – comunica che sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia”. Lo spiega una nota della Asl Napoli 2 Nord. “Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli S.S.C. L’ASL Napoli 2 Nord – come da procedura – ha poi comunicato alle altre Aziende Sanitarie, competenti per residenza, i nominativi dei contatti stretti dei calciatori positivi, al fine di mettere in atto la procedura di tracciamento e contenimento del contagio”.

Ma la “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. E così la Lega di Serie A aspetta ad adeguarsi e non ufficializza il rinvio. Da fonti di via Rosellini trapela che si sta cercando di capire, parlando anche con i vertici politici, giurisdizione e competenze della stessa Asl (che ha messo in quarantena a casa la squadra di Gattuso) prima di prendere una decisione ufficiale.

