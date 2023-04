Juventus-Napoli, settore ospiti gremito: ecco quanti saranno i tifosi azzurri allo Stadium

Domenica il Napoli scenderà in campo conto la Juventus in un match tutt’altro che semplice.

I bianconeri, reduci da due sconfitte in campionato, hanno bisogno di fare punti per consolidare il posto in Champions League dopo la riassegnazione dei quindici punti di penalizzazione. Dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League, gli uomini di Allegri vivono un clima felice alla Continassa, per preparare al meglio la sfida alla capolista.

Il Napoli sta vivendo un momento complicato. Il pareggio in campionato contro il Verona, e l’eliminazione dalla Champions League testimoniano il momento delicato degli uomini di Spalletti, che domenica sono chiamati a rialzare la testa. Vincere potrebbe essere, almeno simbolicamente, il primo match point della stagione.

Nonostante la delusione europea, gli azzurri non hanno perso il supporto dei propri tifosi. Martedì contro i Milan il Maradona gremito ha regalato al Napoli un’atmosfera dalle grandi occasioni, e domenica i tifosi vogliono ripetersi.

Come riportato da repubblica, i tagliandi per la sfida con la Juventus sono terminati in poche ore. Saranno circa duemila i tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium, per supportare la squadra ed aiutarla ad uscire da un momento buio.