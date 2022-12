Kvaratskhelia: “Dribbling? Cerco di diventare imprevedibile, non basterà studiarmi”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN per lo speciale ‘Scelgo Kvaradona’, per il format Dazn Heroes, disponibile da mercoledì 28 dicembre. Ecco un’anteprima di alcune sue parole: “Dribbling? Non sono cose che si imparano guardando video, non sono cose che impari in allenamento. Tutto ciò che studieranno e analizzeranno di me non gli potrà mai essere utile. Lavoro molto su me stesso, cerco e provo sempre nuove giocate e soluzioni per diventare ancora più imprevedibile”.