Kvaratskhelia: “Sono cresciuto sia come persona che come giocatore”

Ecco le dichiarazioni di Kvaratskhelia dal ritiro della sua Nazionale: “Sono cresciuto molto come persona, come giocatore, perché ho imparato molte cose nuove. Il calcio è uno sport, non importa quali siano i risultati, devi continuare ad imparare. Questi tre mesi mi hanno mostrato che nulla è facile e c’è un sacco di lavoro. Soprattutto quando c’è un calendario e si gioca ogni tre giorni. Abbiamo speso un sacco di energia nel club, perché è difficile giocare 4 partite in 10 giorni, ancora di più per ottenere 10 punti.. Nazionale? È il sogno di ogni georgiano andare al Campionato Europeo e faremo di tutto per esso. Non mi importa chi incontreremo, i nomi e i cognomi, sono sicuro che i ragazzi possono fare molto insieme.”