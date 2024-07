La Repubblica – Napoli, si avvicina Buongiorno: ecco cosa manca per la chiusura

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, si sta avvicinando al Napoli: “I tempi sono maturi: l’eliminazione dell’Italia dagli Europei darà un’accelerata ad operazioni impostate ma al momento ancora in stand-by. Qualsiasi riferimento ad Alessandro Buongiorno non è puramente casuale. Conte ha individuato da tempo il suo leader che stavolta non ha dubbi ed è pronto al grande salto. Il Toro lo sa e non si metterà di traverso. La trattativa dura da tempo e si concretizzerà a breve. La società granata ha sperato che qualche altro club, magari dall’Inghilterra, potesse inserirsi per alzare il prezzo di uno dei migliori difensori della serie A, ma Buongiorno di fatto non ha collezionato neanche un minuto con l’Italia e difficilmente ci saranno inserimenti per scatenare un’asta. De Laurentiis ha messo sul piatto 30 milioni (più 5 di bonus) che non bastano ancora. Il Toro chiede 35 (+ 5) ma c’è tutta l’intenzione di trovare l’accordo definitivo. La distanza comincia ad assottigliarsi e il Napoli ha messo sul piatto eventualmente pure Ostigard che sicuramente andrà via e lascerà l’azzurro. Il sì di Buongiorno farà la differenza e consentirà all’affare di chiudersi senza particolari scossoni. Il giocatore diventerà il pilastro del nuovo Napoli: il centrale di una difesa che dovrà cancellare i disastri dello scorso campionato”.