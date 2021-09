Leicester-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa al debutto di Zanoli

Il Napoli inizia il suo percorso in Europa League, lo fa in uno scenario di grandissimo spessore, al King’s Power Stadium, sul campo del Leicester, una squadra da Champions, che ha visto sfumare l’accesso nelle prime quattro posizioni della classifica soltanto all’ultima giornata di Premier League. La formazione di Rodgers si è anche rinforzata con gli acquisti Soumarè dal Lille, Daka dal Salisburgo, Lookman dal Lipsia, Bertrand e Vestergaard dal Southampton.

Nei primi cinque appuntamenti stagionali il Leicester ha vinto il Community Shield battendo in finale il Manchester City, dopo aver trionfato anche in Fa Cup contro il Chelsea. In Premier League sono arrivati due successi contro il Wolverhampton e il Norwich e due sconfitte contro il West Ham e il Manchester City.

Tranne gli infortunati Fofana e Mendy, Rodgers ha tutti a disposizione e si può permettere un ampio turn-over rispetto alla formazione che sabato ha perso 1-0 contro il City. In porta ci sarà Schmeichel, la linea difensiva sarà composta da Ricardo Pereira, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand, con l’ex Atalanta Castagne arma a gara in corso. Davanti alla difesa dovrebbero muoversi due amici di Osimhen: il nigeriano Ndidi e l’ex Lille Soumarè, Perez, Tielemans e Lookman sono pronti a muoversi alle spalle di Iheanacho, altro compagno di squadra di Osimhen. Rodgers avrebbe cinque armi importantissime dalla panchina per le sue transizioni, le ripartenze ad alta velocità che sa esprimere il Leicester: Albrighton, Barnes, Maddison, Daka e Vardy.

L’eroe della Premier vinta nel 2016 a gennaio compirà 34 anni, non è più un ragazzino e viene gestito da Rodgers. Nella scorsa stagione Vardy è partito titolare solo in tre delle sei gare disputate dal Leicester che si fermò ai sedicesimi contro lo Slavia Praga, come il Napoli che interruppe la sua corsa contro il Granada.

Il Napoli senza Mario Rui, Spalletti pensa al debutto di Zanoli

Spalletti deve fare i conti con cinque assenze: il portiere Meret, l’esterno sinistro Mario Rui, i centrocampisti Demme, Lobotka e l’attaccante Mertens. Ghoulam in realtà non sarebbe comunque utilizzabile in Europa League perchè non è stato inserito in lista Uefa. Insigne ha recuperato e sarà in campo dal primo minuto, Mario Rui non ce l’ha fatta, è stato in gruppo per gran parte dell’allenamento, si è fermato poco prima della fase dedicata ai calci piazzati.

Le difficoltà spingono Spalletti a dover trovare delle soluzioni. Quella che intriga di più prevede a destra Zanoli, che in Europa ha giocato soltanto la Youth League nella stagione 2019-2o e pochi mesi fa giocava al Legnago Salus per la salvezza in serie C, e Di Lorenzo a sinistra con Rrahmani in coppia con Koulibaly al centro della difesa. Le alternative a Zanoli sono Malcuit, anche lui adattabile a sinistra come nei minuti finali di Napoli-Juventus, e Juan Jesus.

Il sistema di gioco di partenza è il 4-3-3, con i compiti di lotta e governo nei piedi di Fabian Ruiz e Anguissa, che ha già vinto al King’s Power Stadium nella scorsa stagione con il suo Fulham realizzando un assist per Lookman, in campo stasera come avversario con la maglia del Leicester. Zielinski avrà il compito di fare il pendolo tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, oscillando tra il lavoro da mezzala e il supporto alle spalle di Osimhen.

Lozano dovrebbe agire a destra dando un po’ di fiato a Politano e Insigne lavorerà sulla sua corsia di sinistra con il centravanti Osimhen alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumarè; Perez, Tielemans, Lookman; Iheanacho. A disp.: Ward, Evans, Albrighton, Barnes, Maddison, Daka, Vardy, Dewsbury-Hall. All. Rodgers

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. A disp.: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Manolas, Malcuit, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti