ESCLUSIVA – Saco Coli ha firmato, sarà disponibile per la Primavera

È arrivato in prova ad inizio agosto il centrocampista classe ‘2002 Saco Coli, ex Sochaux e Milan. Il Napoli si e’ dedicato per settimane a sciogliere il nodo sotto il profilo burocratico per aggiungere questo centrocampista di grande fisicità all’organico di Frustalupi. Saco Coli ha firmato oggi, sarà utilizzabile a partire dalla gara di sabato alle 13 contro la Juventus in cui la Primavera azzurra cercherà di riscattare il 6-1 subito in casa contro la Sampdoria. La Primavera azzurra adesso esprime nella propria rosa sei fuori quota classe ‘2002: Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Aziz Toure’, Coli, Cioffi che e’ guarito dal Covid-19. Quando saranno tutti a disposizione, uno per regolamento dovrà star fuori, non potrà essere inserito in distinta.

A cura di Ciro Troise