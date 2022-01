LIVE – Juventus-Napoli, gli azzurri fanno la conta per giocare all’Allianz Stadium

Tra infortunati, convocati per la Coppa d’Africa e positivi al Covid-19 il Napoli a stento riuscirà a schierare la formazione titolare per la sfida di questa sera in casa della Juventus. Gli azzurri di Luciano Spalletti (anche lui positivo), messe in conto le oggettive difficoltà, proverà a cominciare l’anno nuovo e il girone di ritorno nel migliore dei modi dopo il burrascoso fine 2021 macchiato dalle sconfitte contro Empoli e Spezia. Sperando che il numero dei contagiati si fermi a quello delle ultime ore.