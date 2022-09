LIVE – Mercato in chiusura, ultime ore roventi: colpo Salernitana, attesa per Ronaldo

15.30 Sky – Inter, visite mediche per Acerbi. Arriva il difensore per Inzaghi.

15.20 Tmw – Fiorentina, ad un passo la cessione di Nastasic al Maiorca. In arrivo Nikolaou.

14.45 Sky Sports UK – Sempre meno speranze per Cristiano Ronaldo: il portoghese, destinato a restare, dovrebbe essere convocato per il match con il Leicester.

14:30 UFFICIALE – Colpo Salernitana in attacco, arriva Piatek in prestito con diritto di riscatto.

11.18 – Ronaldo-Napoli, c’è ancora qualche speranza. A riportarlo è Marca, che sottolinea come nonostante le dichiarazioni di Ten Hag, il portoghese tenga ancora aperta la destinazione Napoli.

10.50 – Juventus, Arthur verso l’addio. Il centrocampista bianconero è in partenza direzione Liverpool. Nel pomeriggio le visite mediche, andrà in prestito alla corte di Klopp.

10.15 – Meret vicino al rinnovo col Napoli. Come preannunciato da Giuntoli in caso di mancato arrivo di Navas, pronto un quinquennale per il friulano. A riportarlo è il Mattino.

10.00 – Krzysztof PIatek alla Salernitana. Visite mediche in corso per il polacco ex Milan. Simy in uscita dalla Salernitana, andrà al Benevento.

9.2o – Ounas al Lille. Affare in chiusura per l’algerino in Francia. Al Napoli andranno 3 milioni più uno di bonus più il 30% di una futura rivendita.

Benvenuti alla diretta testuale dell’ultima giornata di mercato. Seguiranno aggiornamenti fino alle ore 20.00, orario di chiusura del mercato.