LIVE – Under 15 A e B, Trapani-Napoli 0-0: Inizia il match in Sicilia

1′ Inizia il match a Trapani

Ecco le formazioni ufficiali:

TRAPANI: Manganelli, Adamo, Pesetti, Picone, Davi, Tranchida, Russo, Artale, Vadalà, Kubi, Barbara

A disposizione: Giliberti, Lanza, Alagna, Galante, Loria, Scavone, Sinacori, Furnari, Maltese

NAPOLI: Pellino, D’Amora, Russo, Legnante, Manzo, Mazzone, Vilardi, Carbone, Miele, Russo, Milo

A disposizione: Iovino, Romano, Di Lauro, Musto, Peluso, Tortora, Cucinello, Solmonte, Vigliotti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Trapani-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 15 A e B girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo in extremis contro l’Ascoli e vogliono difendere il secondo posto, che vale l’accesso diretto ai quarti dei finale dei play-off senza passare per gli ottavi, approfittando dello scontro diretto tra Frosinone e Pescara, prima e terza in classifica. La formazione di mister Sorano fa visita al Trapani penultimo in classifica con sei punti di cui solo due conquistati in casa, la squadra siciliana riuscì a strappare anche un pareggio all’andata al Kennedy contro il Napoli. Nell’ultimo turno il Trapani ha pareggiato in casa contro il Cosenza.