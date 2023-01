RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Modena 0-1 (33’s.t.Barbi)

Terminata la gara

40′ Concessi tre minuti di recupero

36′ Sostituzione nel Modena: Usai entra al posto di Caiazzo

35′ Sul corner successivo, dopo un batti e ribatti, arriva il tiro di Ceparano: palla a lato

35′ Il Napoli cerca subito di reagire con il tiro di Raimo deviato in corner

33′ Gol del Modena!! Bellissima rovesciata di Barbi che batte Pugliese

30′ Cambi nel Napoli: escono Esposito e Rosi ed entrano Raino e Maida

30′ Palla in profondità per Passantino, proteste degli ospiti per un contatto con Pugliese

24′ Calcio da fermo di Esposito: la palla impatta sulla barriera del Modena

21′ Punizione dai 40 metri del Modena, ma Barbi non riesce a controllare a due passi da Pugliese

18′ Due cambi per mister Sorano: escono D’Angiò e Barbella ed entrano Bonaiuto e Saviano

16′ Ci prova Passantino: palla che termina sopra la traversa

12′ Doppio cambio tra le fila degli ospiti: escono Benassi e Balzano ed entrano Sueri e Passantino

11′ Ammonito Prisco tra gli azzurrini

8’Ammonito Benassi per un fallo a centrocampo

6′ Cambio Napoli: Chiummariello subentra al posto di Aprea

5′ Tiro di Aprea deviato dai calciatori del Modena

2′ Tiro di Montanari dai 35 metri: bravo Pugliese a deviare il corner in calcio d’angolo

Iniziata la ripresa

Cambio nel Modena: Barbi subentra al posto di Vicini

Terminato il primo tempo

41′ Esposito si accentra e ci prova con il sinistro: palla alta

35′ Ci prova Balzano: Palomba devia in corner

25′ Angolo Modena, la difesa Napoli riesce a spazzare via il pericolo con qualche difficoltà

22′ Bella palla di Esposito per Barbella, ma la sfera arriva tra le braccia di Perta

16′ Occasione Napoli. Tiro di Prisco che termina di poco a lato

16′ Ottima chiusara di Palomba su Balzano, lanciato a rete

13′ Sul corner successivo, il Modena allontana di nuovo il pericolo

13′ D’Angiò serve Esposito che la mette in mezzo: difensori del Modena mandano in angolo

11′ Balzano si invola, ma è brava la difesa azzurra a bloccarla

10′ Cross del Napoli dalla destra bloccato da Perta

4′ Tiro di Balzano: blocca facilmente Pugliese

1′ Schieramento Modena: Perta; 2 Berselli, Vicini, Rubino, Voltolina; Wiafe, Montanari, CaiazzoM Benassi; Balzano, Granelli

1′ Ecco schieramento del Napoli: 1 Pugliese; Ceparano, Marciano, Palomba, Candela; D’Angiò, Rosi; Esposito, Prisco, 11 Aprea; Barbella

Partita iniziata

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): 1 Pugliese 2 Ceparano, 3 Candela, 4 Rosi, 5 Marciano, 6 Palomba, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Prisco, 11 Aprea. A disposizione 12 Spinelli, 13 Bonaiuto, 14 Sardo, 15 Nastri, 16 Marotta, 17 Raimo, 18 Maida, 19 Chiummariello, 20 Saviano Allenatore Gennaro Sorano

Modena (4-3-1-2): 1 Perta, 2 Berselli, 3 Voltolina, 4 Montanari, 5 Vicini, 6 Rubino, 7 Wiafe, 8 Caiazzo, 9 Granelli, 10 Benassi, 11 Balzano A disposizione 12 Angeli, 13 Vivi, 14 Giancontieri, 15 Meglioli, 16 Sueri, 17 Usai, 18 Barbi, 19 Cuccu, 20 Passantino Allenatore Mirco Martinelli

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Modena, gara valida per la decima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono sesti a pari punti con Ternana e Pisa, il campionato ricomincia dopo un mese e mezzo di sosta. Il Modena è terzo con 17 punti, nove in più del Napoli, e in coabitazione con il Sassuolo, a -1 dal Bologna secondo in classifica. Le prime due accedono direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta si qualificano ai play-off.