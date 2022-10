LIVE – Under 15, Napoli-Perugia: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Badini, 3 Zappetini, 4 Prisco, 5 Lieto, 6 Palomba, 7 Ceparano, 8 Colurciello, 9 Chiocca, 10 Esposito, 11 Aprea. A disposizione 12 Doronzo, 13 Sardo, 14 Candela, 15 Marciano, 16 Marotta, 17 Raimo, 18 Maida, 19 Pignarosa, 20 Saviano. Allenatore Raffaele Annunziata

Perugia: 1 Attinelli, 2 Cesarini, 3 Bartolini, 4 Brizi, 5 Peruzzi, 6 Pepe, 7 Misaglia, 8 Dottori, 9 Agnissan, 10 Perugini, 11 Merico. A disposizione 12 Vinti, 13 Franceschini, 14 Angelino, 15 Condac, 16 Bellali, 17 Tommassini, 18 Ciani, 19 Biondini, 20 Brunori Allenatore Anelli Pierpaolo Anelli

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Perugia, gara valida per la quinta giornata del girone C del campionato Under 15. Gli azzurrini hanno sei punti in classifica, sono a pari punti con Ternana e Modena nel blocco della zona play-off, tra il quarto e il sesto posto. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta classificata di ogni girone approdano ai play-off. Nell’ultimo turno il Napoli ha battuto 2-0 il Pisa, il Perugia, invece, ha perso in casa contro l’Ascoli, è ultimo in classifica con un solo punto conquistato ed è ancora alla ricerca della prima vittoria.