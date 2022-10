RILEGGI LIVE, – Under 15, Napoli-Pisa 2-0 (15’Esposito, 34’Aprea)

Terminata la partita

43′ Secondo giallo per Cantalino per un fallo di Reazione su Pignarosa: Pisa in dieci

40′ Concessi quattro minuti di recupero

40′ Occasione Napoli. Maida s’invola sulla destra e tenta il tiro: palla a lato

36′ Sostituzione anche tra gli azzurrini: Ceparano subentra al posto di Chiocca

36′ Due cambi nel Pisa: escono Tosi e Santi ed entrano Ontani e Guelfi

33′ Ammonito Mazzantini per un fallo a centrocampo

31′ Tre cambi nel team partenopeo: escono Badini, Giordano e Colurciello ed entrano Nastri, Pugliese e Maida

31′ Altra traversa del Napoli!!! Questa volta a colpirla è Pignarosa con un tiro dal limite dell’area di rigore toscana

28′ Altra occasione per gli azzurrini. Grande lancio di Prisco per Zappettini che prova la conclusione, ma è bravo ancora Guidi a deviare in corner

27′ Occasione Napoli. Break di Prisco a centrocampo, palla sulla sinistra per Marotta che la mette in mezzo per Chiocca che tira all’altezza del discheetto di rigore: grande intervento di Guidi

22′ Traversa del Napoli!!! Cross di Pignarosa per Esposito che tira a botta sicura: grande intervento di Guida che manda il pallone sulla traversa

20′ Cartellino giallo per Badini

19′ Ammonito Cantalino

18′ Ammonito Chiocca per un fallo a centrocampo

15′ Due sostituzioni per mister Sorano: Aprea, uscito per crampi, e Raimo lasciano il posto a Pignarosa e Marotta

13′ Altro cambio nel Pisa: Mazzantini entra al posto di Pardini

13′ Cross di Aprea dalla sinistra, ma nessun azzurrino riesce ad impattare con la sfera

12′ Esposito lancia Chioccia, che viene fermato da Guidi in uscita

8′ Doppio cambio tra le fila toscane: Chiarugi e Gabriellini subentrano al posto di Bendinelli e Ruberti

7′ Ammonito Aprea per simulazione

Secondo tempo cominciato

Cambio nel Napoli: Sardo subentra al posto di Marciano

Terminato il primo tempo

34′ Gool del Napoli!!! Esposito supera un avversario sulla destra e serve Aprea che raddoppia

28′ Calcio d’angolo per il Napoli, stacca Colurciello tutto solo: sfera che termina a lato

24′ Bella giocata di Esposito sulla destra, che supera un avversario e tenta il tiro con il sinistro: pallone che sfiora il palo

22′ Tiro di Santi contratto: para senza problemi Giordano

17′ Tiro dalla lunga distanza di Esposito: pallone che termina abbondantemente a lato

15′ Gooolll del Napoli!Lancio di Giordano, tacco a volo di Raimo per Esposito che s’invola verso la porta del Pisa e con il sinistro batte Guidi

14′ Occasione Pisa, Marciano sbaglia il retropaggio a Giordano: Tosi non riesce ad approfittarne

11′ Bel cross di Santi dalla sinistra, ma nessun giocatore del Pisa riesce ad impattare con la sfera

10′ Bel passaggio filtrante di Esposito per Chiocca che, però, non riesce ad arrivarci

5′ Ottimo inizio da parte degli azzurrini

2′ Tiro a giro di Aprea: palla alta

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Giordano; 2 Badini, 5 Marciano, 6 Lieto, 3 Zappettini; 8 Raimo, 4 Prisco, 10 Colurciello; 7 Esposito, 9 Chiocca, 11 Aprea. A disposizione 12 Pugliese, 13 Sardo, 14 Candela, 15 Marotta, 16 Nastri, 17 Ceparano, 18 Maida, 19 Chiummariello, 20 Pignarosa Allenatore Gennaro Sorano

Pisa (4-2-3-1): 1 Guidi; 2 Bianchi, 5 Cantalino, 6 Bahary, 3 Pardini; 8 Bendinelli, 4 Menicucci; 11 Ruberti,7 Lila, 10 Santi; 11 Tosi. A disposizione 12 Luppichini, 13 Mazzantini, 14 Manetti, 15 Mengali, 16 Donadel, Gabriellini, 18 Chiarugi, 19 Ontani, 20 Guelfi. Allenatore Riccardo Rocca

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Pisa, gara valida per la quarta giornata del girone C del campionato Under 15. Gli azzurrini hanno tre punti in classifica ottenuti con la vittoria interna contro la Ternana mentre in trasferta sono arrivate due sconfitte contro Modena e Sassuolo. Il Pisa anche ha tre punti, il rendimento è simile agli azzurrini: vittoria in casa contro il Perugia, sconfitta in trasferta sul campo della Ternana e in casa contro il Sassuolo. Le prime due classificate vanno agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta in ogni girone, invece, c’è la qualificazione ai play-off.