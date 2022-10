SKY – Roma-Napoli, Mourinho schiererà la sua squadra con un 3-5-2

Non solo Atalanta-Lazio, nella domenica dell’11esima gioranta di Serie A l’altro big match in programma è Roma-Napoli: calcio d’inizio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.Sarà una gara da ex per l’allenatore azzurro, Luciano Spalletti. José Mourinho, invece, è orfano di Paulo Dybala e deve fare i conti con i pochi gol dei propri attaccanti. La buona notizia è il recupero di Karsdorp: l’esterno olandese è a disposizione dell’allenatore giallarosso ma dal primo minuto dovrebbe partire Zalewski. Ballottaggio anche in mezzo al campo: Camara è favorito rispetto a Matic per essere nell’undici titolare con Zaniolo che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Abraham dopo la panchina iniziale contro la Sampdoria nella scorsa giornata.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

Fonte: Gianlucadimarzio.com