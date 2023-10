LIVE – Under 15, Napoli-Sampdoria 0-2 (14’Cantini,38’rig.Pistone): doriani in dieci per espulsione di Diop

40′ Ammonito Cantini

39′ Cambio Samp: De Katt subentra al posto di Mennea

37′ Scotti la mette in mezzo, colpo di testa di Prezioso: Cataldi allontana in uscita

31′ Due sostituzioni nel Napoli: escono Zappalà e De Rosa ed entrano D’Angelo D. e Candia

30′ Sulla punizione successiva ci prova Di Penta: ottima conclusione, ma il pallone sorvola la traversa

30′ Cambio Sampdoria: esce Pistone ed entra Bonara

29′ Sampdoria in dieci! Espulso Diop per doppia ammonizione: il doriano allontana il pallone dopo aver commesso fallo su Prezioso.

23′ Altra sostituzione tra le fila azzurre: esce Ferrigno ed entra Di Penta

16′ Cambio Napoli, Rivieccio subentra a Branchizio

12′ Ci prova Pistone, che prova a sorprendere Amendola sul suo palo: pallone che si spegne sul fondo

12′ Punizione dal limte della Sampdoria per un fallo di Ferrigno su Cantini

7′ Ottimo break di Raia, ma viene fermato con un brutto fallo da Diop che viene ammonito

5′ Ammonito Cataldi per perdita di tempo

4′ Occasione Sampdoria! Punizione dalla trequarti sulla destra, cross in mezzo di Pistone: Napoli ci prova, ma la difesa azzurra respinge

2′ Calcio di punizione per il Napoli, colpisce a volo Chianese: il pallone è lento e finisce nelle braccia del portiere della Samp

Inizia la ripresa

Cambi nel Napoli: escono Liccardo, Riccio e Condemi ed entrano Chianese, Chiaiese e Pengue

Terminata la prima frazione di gara

43′ Grandissima occasione per il Napoli!!! De Rosa allarga sulla destra per Scotti che va via con un doppio passo e la mette in mezzo con un cross teso, ma ancora una volta non c’è nessun azzurrino a depositare in rete il pallone

42′ Ammonito Galizia per proteste

39′ Buona azione di Scotti che, dopo un ottimo uno-due con Prezioso, si allarga sulla destra la mette in mezzo, ma il suo tiro-cross non trova nessun compagno pronto ad impattare con la sfera

38′ Gol della Sampdoria!!! Sul dischetto si presenta Pistone che spiazza Amendola con il sinistro

37′ Penalty per la Sampdoria! Sul corner successivo, colpo di testa di Diop che termina sul palo. Sulla ribattuta Mennea non riesce a depositare il pallone in rete, ma l’arbitro assegna un calcio di rigore ai doriani per un fallo di mano

36′ Occasione Sampdoria Cantini ruba palla a Branchizio e va via sulla destra, entra in area di rigore e calcia: ottimo intervento di Amendola che devia in corner

35′ Altro intervento dubbio da parte di Diop: l’arbitro fa ancora una volta continuare

34′ Proteste del Napoli per un presunto calcio di rigore, ma il direttore di gara fa continuare. Da segnalare del nervosismo tra le due squadre

33′ Occasione Napoli. Calcio d’angolo di Ferrigno, colpo di testa di Raia che, però, manda il pallone sopra la traversa

28′ Punizione dalla trequarti per il Napoli, pallone messo in mezzo e non trattenuto da Cataldi: arriva De Rosa, che compie un tiro-cross con una mezza sforbiciata ma l’estremo difensore ritorna tra i pali e blocca il pallone

24′ Fallo di Mennea su Amendola in uscita fuori dall’area di rigore: l’arbitro fischia la punizione in favore dei partenopei, ma non ammonisce il calciatore della Sampdoria

23′ Pallone in mezzo di Mennea libera la difesa del Napoli. Azzurrini in sofferenza

19′ Cantini ruba palla a Ferrigno e serve Mennea che tira: para Amendola, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

16′ Tiro di Scotti ribattuto dalla difesa doriana

14′ Gol Sampdoria! Lancio lungo dalla difesa da parte di Diop per Cantini che compie un gran controllo, vince un rimpallo, si porta il pallone sul sinitro e tira e batte Amendola

12′ Prezioso si libera del proprio avversario con un controllo a volo e calcia: ma il suo tiro è centrale e blocca Cataldi

11’Proteste del Napoli per un presunto calcio di rigore su Zappalà, ma il direttore di gara fa proseguire

8′ Difesa della Sampdoria allontana un cross, sulla ribattuta arriva Liccardo che ci prova con il destro: pallone fuori

3’Buona azione di Scotti che va via sulla destra e mette il pallone in mezzo: Cataldi si fa trovare pronto

2′ Lancio in pronfondità di Raia per Prezioso, ma il suo tiro-cross termina sull’esterno della rete

Il Napoli si schiera con il 4-3-3: Amendola; Liccardo, Raia, Branchizio, Zappalà; De Rosa, Ferrigno, Riccio; Scotti, Prezioso, Condemi

Partita iniziata

Le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Amendola, 2 Liccardo, 3 Zappalà, 4 Ferrigno, 5 Raia, 6 Branchizio, 7 Scotti, 8 De Rosa, 9 Prezioso, 10 Riccio, 11 Condemi. A disposizione 12 Merone, 13 Chianese, 14 Coppola, 15 Di Penta, 16 Chiaiese, 17 Rivieccio, 18 D’Angelo, 19 Candia, 20 Pengue Allenatore Salvatore Galizia

Sampdoria: 1 Cataldi, 2 Lucca, 3 De Sario, 4 Fiorucci, 5 Diop K., 6 Napoli, 7 Cantini, 8 Di Stefano, 9 Mennea, 10 Pistone, 11 Benvenuto. a disposizione 12 Ballarino, 13 Hamdi, 14 Bonara, 15 Lamberti, 16 Angotti, 17 Bazzurro, 18 Alvigini, 19 DiopB., 20 De Katt Allenatore Nicolò Buono

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 15 girone A e B. Sia il Napoli che la Sampdoria sono ancora a quota zero punti, gli azzurrini hanno perso all’esordio contro il Genoa in trasferta, i blucerchiati hanno perso 4-1 in casa contro il Sassuolo.