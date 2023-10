Clement Turpin: statistiche e precedenti con il Napoli!

Turpin è nato il 16 maggio 1982 a Oullins in Francia.

È docente di educazione fisica nel suo paese, oltre ad essere arbitro della federazione francese.

Nel 2011 è stato nominato internazionale cominciando ad arbitrare in Europa League.

Nel 2014 è stato selezionato per partecipare come direttore di gara per il mondiale del 2014. Due anni dopo, nel 2016 fu eletto miglior arbitro francese, nonché fu scelto per Euro 2016 svoltosi proprio in Francia, consacrandosi nell’elite dei fischietti mondiali.

Le gare internazionali più rilevanti da lui dirette sono la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022, consegnando la coppa piùambita d’europa nelle mani del Carlo nazionale.

Certamente Clement è un arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico, difatti raramente ha commesso qualche errore evidente. È capace di reggere le pressioni mediatiche nonché i campi infuocati dagli spalti rumorosi e persino le personalità di giocatori pluridecorati appartenenti alla storia di grandi club.

Lo si può definire l’arbitro delle finali, tanto che è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023.

La media dei cartellini utilizzati durante un match è attestata sui 4 a partita, difficilmente ricorrere all’espulsione.

Questo particolare evidenzia come in campo non solo lasci giocare, ma impone la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni.

I precedenti con il Napoli sono 3: Salisburgo – Napoli (2-3) in Champions League, mentre in Europa League ha diretto Spartak Mosca – Napoli (2-1) e Napoli – AIK Solna (4-0).

Visti i precedenti dei due allenatori nel campionato francese, Clement sarà un volto noto per entrambe le panchine, chissà chi sorriderà alla fine.

Francesco Sica