LIVE – Under 15, Napoli-Spezia 0-1: ospiti in vantaggio con Carbone C.

34′ Sulla ripartenza del Napoli viene ammonito Carbone R. per un fallo su Riccio

33′ Giocata sulla sinistra di D’Antonio, smanaccia Merone

32′ Concusione dalla distanza di Pengue: blocca Altemura

21′ Grande giocata di Graus a sinistra che va via con un doppio passo all’avversario e la mette in mezzo con cross basso: ci prova Scotti, rimessa dal fondo per lo Spezia

8′ Calcio d’angolo di Ferrigno: traiettoria che diventa pericolosa sul secondo, ma non c’è nessun azzurrino pronto ad impattare con la sfera

5′ Gol dello Spezia! Triangolazione centrale tra D’Ambrosio e Carbone C., bravo quest’ultimo a battere Merone con un tiro di sinistro nell’angolino

4′ Azione dello Spezia dalla destra, D’Ambrosio scarica a Carbone C. che premia l’inserimento di Ghetti che prova il tiro: pallone a lato

3′ Calcio di punizione di Ferrigno centrale: blocca Altemura

Gara iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): 1 Merone, 2 Chianese, 3 Graus, 4 Ferrigno, 5 Zappalà, 6 Branchizio, 7 Liccardo, 8 De Rosa, 9 Prezioso, 10 Riccio, 11 Pengue A disposizione 12 Amendola, 13 Chiaese, 14 Natale, 15 Coppola, 16 Di Penta, 17 Rivieccio, 18 Ragozzino, 19 Russo, 20 D’Angelo D. Allenatore Galizia Salvatore

Spezia (4-3-3): 1 Altemura, 2 Mazzanti, 3 Albani, 4 Longhi, 5 Bertolone, 6 Battistoni, 7 Carbone R., 8 Ghetti, 9 Carbone C. 10 D’Ambrosio, 11 D’Antoni. A disposizione 12 Walid, 13 Rosa, 14 Ruggeri, 15 Ballestracci, 16 Loré, 17 Vernazza, 18 Rosini, 19 D’Andrea, 20 Bertoncini Allenatore Gianni Migliori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Spezia, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 15 girone A. Gli azzurrini sono reduci dal successo conquistato a Pisa e cercano la prima vittoria interna del proprio campionato. Lo Spezia ha sette punti in classifica proprio come il Napoli ed è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e dal pareggio contro la Juventus.