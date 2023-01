RILEGGI LIVE – Under 15, Ternana-Napoli 0-3 (23’Chiocca, 37’Chiocca, 40’Ceparano)

Terminata la partita

29′ Ammonito Marciano

28′ Saviano, appena entrato, sfiora il gol con un tiro terminato di poco a lato

27′ Altri due cambi per gli azzurrini: escono Barbella e Pugliese ed entrano Saviano e Spinelli

2o’ Occasione Napoli. Colpo di testa di Rosi: la sfera termina di poco alta sulla traversa

17′ Tre sostituzioni per i padroni di casa: escono Caccavale, Angher e Giacolone ed entrano Dezio, Rossi e Di Gaetani

14′ Doppio cambio tra le fila azzurrine: escono Ceparano e D’Angio ed entrano Nastri e Chiummariello

6′ Chiocca ci prova ancora: para Delibra

Inizio secondo tempo

Doppio cambio nella Ternana: escono Rota e Righi ed entrano Cuffaro ed Onesti

Fine primo tempo

40′ Goool del Napoli!!!!! Bravissimo Ceparano a depositare in rete di piatto una ribattuta

37′ Goool del Napoli!!!!!!!! Raddoppio di Chiocca con una conclusione rasoterra di sinistro

34′ Tiro di Ceparano: un difensore della Ternana salva in extremis

31′ Primo cambio nel Napoli: Bonaiuto entra al posto di Pignarosa Cambio Napoli uscito 11 entrato 13

23′ Gol del Napoli!!!!!!!! Chiocca porta in vantaggio gli azzurrini con un tiro dal limite

20′ Conclusione angolata di Ceparano: Delibra si fa trovare pronto

18′ Palo della Ternana con Angher, lanciato in profondità

8′ Chiocca ci prova, ma il suo tentativo non reca grandi pericoli a Delibra

2′ Tiro in porta della Ternana: bellissima parata di Pugliese

Gara iniziata

Ternana: 1 Delibra, 2 Rivelli, 3 Rota, 4 Caccavale, 5 Tagliolini, 6 Biancafarina, 7 Giacalone, 8 Di Curzio, 9 Righi, 10 Coltorti, 11 Angher. A disposizione 12 Culi, 13 Betti, 14 Bottausci, 15 Cuffaro, 16 Dezio, 17 Di Gaetani, 18 Rossi, 19 Onesti, 20 Squillacioti. Allenatore Daniele Schiavi.

Napoli: 1 Pugliese, 2 Ceparano, 3 Marciano, 4 Candela, 5 Zappetini, 6 Prisco, 7 D’Angiò, 8 Chiocca, 9 Barbella, 10 Eposisto, 11 Pignarosa. A disposizione 12 Spinelli, 13 Bonaiuto, 14 Nastri, 15 Colurciello, 16 Rosi, 17 Aprea, 18 Chiummariello, 19 Saviano Allenatore Gennaro Sorano.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ternana-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del girone C del campionato Under 15. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno perso 1-0 in casa contro il Modena, sono settimi con otto punti, fuori dalla zona play-off. A tre punti di vantaggio in sesta posizione, l’ultima utile per andare oltre la regular season, c’è proprio la Ternana.