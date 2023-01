RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Sassuolo 2-2 (14′ Cardasci; 18′ Petito; 52′ Puzone; 90′ rig. Valentino)

Fine del match

90′ – 5′ di recupero

90′ – GOOOLLL!! PAREGGIO NAPOLI!!!! Ha segnato Valentino che spiazza il portiere

90′ – Rigore per il Napoli! Batti e ribatti in area fallo di mano di Piccolo, l’arbitro fischia il penalty

89′ – Cambio nel Napoli: fuori Borrelli, dentro Pinzolo per l’assalto finale

88′ – Che occasione per il Napoli! Bella azione di Borrelli che serve Borriello, che entra in area e serve l’assist per Valentino con un pallone d’oro, una sorta di rigore in movimento parato da Viganò

80′ – Punizione dalla distanza di Seminari, la deviazione favorisce la presa di Puca

75′ – Triplo cambio nel Napoli: Valentino per Raggioli; fuori Ballabile, De Chiara e dentro A. De Luca e Di Giovanni

70′ – Buona palla in verticale di De Chiara per consentire a Raggioli di attaccare la profondità, provvidenziale Viganò in uscita che con il piede libera il pallone

68′ – Cambi nel Sassuolo: entra Fontanini per Lattanzi; dentro anche T. Benvenuti per Barani

65′ – Bellissima apertura di De Chiara per Ballabile, che taglia da destra verso il centro, subisce una spallata da Barani e si lascia cadere

65′ – Ammonito per simulazione Ballabile

63′ – De Chiara sbaglia il rigore, para Viganò!

63′ – Fallo di mano di Seminari su un pallone al centro di De Chiara: è rigore per il Napoli!

59′ – Cambio nel Sassuolo: fuori Pumo, dentro Beltrami

57′ – De Chiara prova a mandare nello spazio Ballabile, provvidenziale Piccolo in copertura, nasce un contropiede per il Sassuolo, lanciato Lattanzi ma è bravissimo D’Angelo nel recupero

52′ – Il Sassuolo protesta per un presunto fallo subito da Macchioni nell’azione del gol

52′ – GOOOLL DEL NAPOLI! Accorciano le distanze gli azzurrini con Puzone che entra in area di rigore dal lato destro, tiro forte parato in un primo momento da Viganò, il pallone varca la linea di porta nonostante Piccolo provi a salvarlo.

51′ – Il Napoli chiede un rigore per un presunto fallo su Ballabile, che cade dopo un contatto in area

46′ – Tiro di Ballabile deviato da un difensore del Sassuolo, la deviazione favorisce la presa sicura del portiere

12:06 Inizia la ripresa

Malasomma si posiziona alto con D’Angelo terzino sinistro

Doppio cambio nel Napoli: fuori De Crescenzo dentro Malasomma; fuori Gambardella, dentro M. Esposito

Fine primo tempo

45′ – 2′ di recupero

45′ – Grande occasione palla in verticale di Borriello che mette a tu per tu col portiere Ballabile, che col sinistro si fa respingere la conclusione da Riganò

44′ – Punizione dalla destra di Ballabile, girata di D’Angelo palla a lato

38′ – Tiro cross dalla sinistra di Borriello, respinge Viganò

37′ – Conclusione dalla distanza di Borrelli alta sopra la traversa

34′ – Bel tiro da fuori di Borrelli, pallone a lato. Ammonito Viganò per perdita di tempo

32′ – Grande occasione per il Napoli creata quasi dal vento, il pallone sfugge via dalle mani del portiere e finisce sui piedi di Raggioli, il suo tiro viene deviata in corner dalla difesa del Sassuolo

30′ – Azione in verticale del Napoli, controllo con il petto di De Chiara che va al tiro pallone fuori

24′ Progressione di Lattanzi, pallone pericoloso al centro ma non ci arriva nessuno.

21′ Ci prova Langella, tiro abbondantemente a lato.

19′ Episodio molto dubbio: De Chiara serve Raggioli in area, l’attaccante viene attaccato alle spalle da Macchioni ma l’arbitro lascia correre. Proteste del tecnico azzurro.

18′ Gol Sassuolo: azione che parte dalla fascia destra, cross di Lattanzi e Petito raddoppia di controbalzo.

16′ Ammonito Borrelli per un brutto fallo su Pumo

14′ Gol Sassuolo: cross di Lattanzi, va a vuoto la difesa del Napoli e Cardasci di piatto insacca.

10′ Cross leggibile di D’Angelo, blocca Viganò.

8′ Lancio per Borrelli che mette al centro per Raggioli, il portiere lo anticipa e subisce fallo.

2′ Piccola polemica, cade in aria Borriello ma l’arbitro lascia correre.

1′ Inizia il match.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3: Puca, Puzone, De Crescenzo, Borrelli, C.Garofalo, Gambardella, Ballabile, D’Angelo, Raggioli, Borriello, De Chiara. PANCHINA: Di Marzo, Esposito, De Luca, Sparavigna, Di Giovanni, Pinzolo, Valentino, Campanile, Malasomma.

SASSUOLO: Vigano, Crosariol, Barani, Pumo, Macchioni, Piccolo, Frangella, Seminario, Lattanzi, Petito, Cardasci. PANCHINA: Jashari, Benvenuti G., Benvenuti T., Mazzoni, Iodice, Marazzita, Beltrami, Fontanini, Ferrari.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la diciassettesima giornata del girone A del campionato Under 17. Gli azzurrini hanno iniziato il 2023 con due sconfitte consecutive contro il Bologna e la Juventus, cercano il riscatto contro il Sassuolo. Gli emiliani sono settimi in classifica con 19 punti e hanno giocato una gara in più rispetto al Napoli che a differenza degli avversari ha già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Il Napoli è penultimo con nove punti, soltanto il Modena ha fatto peggio con quattro punti. All’andata finì 3-0 per il Sassuolo.