RILEGGI LIVE – Under 16, Modena-Napoli 2-0: (30’s.t. Brugnoli su rig., 38 s.t.Gnani)

Terminata la gara

38′ Gol del Modena: raddoppio di Gnani

35′ Espulsione nel Modena: cartellino rosso per Brugnoli

31′ Doppio cambio nel Napoli: escono Lupacchio e Picca ed entrano Ponticelli e Minopoli

30′ Gol del Modena! Brugnoli segna per gli emiliani

29′ Viene concesso un rigore al Modena

13′ Sostituzione anche nel Napoli: Iovine entra al posto di Esposito

13′ Cambio nel Modena: Marchesi subentra al posto di Corradi

6′ Ammonito Montanari per un fallo su Distratto F.

Iniziata la ripresa

Terminato il primo tempo

38‘ Gol di Arzillo annullato per fuorigioco

23′ Assist di Arzillo per Distratto D. che colpisce la traversa

21′ Ci prova Distratto D. para Petillo

16′ Esce Garofalo P. per infortunio ed entra Di Fiore

14′ Continua la fase di studio delle due squadre

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Modena: 1 Petillo, 2 Vullo, 3 Biancaccio, 4 Vessella, 5 Fusco, 6 Panfilo, 7 Molinari, 8 Berziga, 9 Corradi, 10 Brugnoli 11 Bellei . A disposizione 12 Baraldi, 13 Migliori, 14 Vicenzi, 15 Domizzi, 16 Branchini, 17 Gualtieri, 18 Gnani, 19 Cappelletti, 20 Marchesi. Allenatore Vicinanza

Napoli: 1 Gisondi, 2 Lupacchio, 3 Distratto F., 4 Esposito, 5 Garofalo C., 6 Garofalo P., Distratto D., 8 Arzillo, 9 Picca, 10 Napoletano, 11 Testa. A disposizione 12 La Matta, 13 Carofilo, 14 Enoghegase, 15 Ponticelli, 16 Minopoli, 17 Ricciardi, 18 Iovine, 19 Di Fiore. Allenatore Annunziata

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Modena-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini guidati da mister Annunziata, al battesimo da primo allenatore dopo le esperienze da vice di Sorano nell’Under 15, iniziano la stagione nel girone C. Come per tutte le altre giovanili azzurre, c’è la novità di misurarsi in gironi diversi rispetto a quelli storici, quelli del centro-nord.