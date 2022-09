Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Modena-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini guidati da mister Sorano iniziano la stagione nel girone C. Come per tutte le altre giovanili azzurre, c’è la novità di misurarsi in gironi diversi rispetto a quelli storici, quelli del centro-nord.