LIVE – Under 16, Napoli-Catanzaro: segui la diretta del match con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Catanzaro, gara valida per la sesta giornata del girone C del campionato Under 16 A e B. Gli azzurrini cercano ancora la prima vittoria in campionato, hanno collezionato tre punti in quattro partite e sono reduci dalla sconfitta di Empoli. Il Catanzaro è dietro in classifica a quota un punto, occupa l’ultimo posto insieme alla Juve Stabia. Nell’ultimo turno i calabresi non hanno giocato la gara contro la Lazio causa maltempo, l’unico punto conquistato finora è frutto del pareggio di due settimane fa sul campo del Frosinone. L’allenatore dell’Under 16 del Catanzaro Giulio Spader sul sito ufficiale ha presentato così la sfida: “La sosta forzata della scorsa settimana ci ha fermato in un buon momento, non tanto per il punto ottenuto a Frosinone, ma perchè la squadra stava crescendo moltissimo a livello di consapevolezza e di qualità. Dispiace di aver rallentato il ritmo, ma abbiamo ripreso la settimana di allenamento con la stessa voglia e il giusto atteggiamento; siamo pronti ad affrontare il Napoli, squadra dal grande blasone anche a livello giovanile.

Abbiamo voglia di trovare continuità nei risultati e sappiamo che per farlo sarà necessario alzare l’asticella della concentrazione e delle prestazioni, solo così potremmo tornare a Catanzaro con altri punti.

Sono fiducioso avendo visto come si stanno comportando i ragazzi e sono certo che faremo una buona gara”.