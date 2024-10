LIVE – Under 17: Juve Stabia-Napoli, azzurrini a caccia della vittoria

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Juve Stabia-Napoli, gara valida per l’ottava giornata del girone C del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini sono reduci dal pareggio interno contro il Catanzaro, hanno nove punti ed occupano il sesto posto in classifica, a -3 dalla zona play-off. Il Napoli di mister Annunziata affronta in trasferta il derby campano contro la Juve Stabia ultima con un solo punto, avendo giocato anche una partita in più rispetto al Napoli che ha già esercitato il turno di riposo. Nell’ultimo turno la Juve Stabia ha perso 3-1 sul campo della Lazio, l’unico punto ottenuto finora è frutto del pareggio per 0-0 contro il Frosinone.