LIVE – Under 16: Napoli-Cosenza, le formazioni ufficiali del match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI:M Merone, Liccardo, Branchizio, Ferrigno, Natale, Zappalà, Russo, De Rosa, Mane, Riccio, Scotti. PANCHINA: Amendola, Chianese, Barretta, Raia, Varriale, Chiaiese, Rescigno, Pengue, Alfano. All. Liguori

COSENZA: Rantuccio, Baldino, Brusco, Ziccarelli, Zeccato, Cuconato, Chiappetta, Scervino, Trentinella, Caruso, Carbone. PANCHINA: Falbo, Perri, De Dio, Chiodo, Leone, Pastore, Falbo, Dirane, Citrigno. All. Garofalo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo per 1-2 a Bari, sono sesti in classifica, condividono con il Palermo l’ultima posizione utile per andare ai play-off. Al Kennedy arriva il Cosenza, quartultimo con nove punti ma reduce dal successo in trasferta contro il Frosinone.