LIVE – Under 15, Napoli-Cosenza segui la doretta con IamNaples.it

Il Napoli in campo con un 4-3-3

13:03 Inzia la gara batte il Napoli.

Napoli: Gallinaro 1, Di Pietro 2, Di Pietro 3, Vico 4, Costabile 5, Cafasso 6, Cacciapuoti 7, Carafa 8, Di Tella 9, Petriccione 10, Amendola 11. Panchina: De Fenza 12, Battipaglia 13, Piccolo 14, Zanoni 15, Farinelli 16, Lombardo 17, Imperiale 18, Visone 19, D’Alessio 22.

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo in trasferta contro il Bari, occupano il terzo posto in classifica in piena zona play-off, la Roma seconda in classifica ha due lunghezze di vantaggio. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, dalla seconda alla quinta si passa per i play-off. Il Cosenza è ultimo in classifica con un solo punto conquistato nel pareggio di Catanzaro alla terza giornata.