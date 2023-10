LIVE – Under 16: Napoli-Sampdoria 0-1 (8′ Forte), ospiti in vantaggio

8′ Gol Sampdoria: palla in profondità per Paratici che mette al centro e Forte tutto solo insacca.

3′ Occasione Samp: Parodi avanza sulla sinistra, rientra sul destro e va al tiro. Palla sull’esterno della rete.

Napoli in campo con il 4-2-3-1 con Chiocca centravanti ed Esposito, Favicchio e Colurciello dietro.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Pugliese, Capozzoli, Zappettini, D’Angiò, Marciano, Candela, Esposito, Maida, Chiocca, Favicchio, Colurciello. PANCHINA: Giordano, Castaldi, Rosi, Bonaiuto, Marotta, Barbella, Pignarosa, Chiummariello. All. Annunziata

SAMPDORIA: Musio, Schembre, Parodi, Terranova, Tesoro, Viani, Senino, Calatoiu, Paratici, Forte, Mirto. PANCHINA: Zoppelletto, Scarfò, Bongiovanni, Zanini, Scandi, Lelli, Fruscione, Bovio, Svietkin. All. Baudinelli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sampdoria, gara valida per la seconda giornata del campionato Under 16 serie A e B girone A. Gli azzurrini sono a quota zero punti in virtù della sconfitta rimediata all’esordio sul campo del Genoa. La Sampdoria, invece, è a quota tre punti in virtù del successo conquistato in casa contro il Sassuolo.