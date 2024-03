LIVE – Under 17: Bologna-Napoli 4-0 (4′ Mazzetti, 12′ e 25′ Minelli, 16′ Sadiku), azzurri in grande difficoltà

25′ Poker Bologna, Minelli firma la sua doppietta personale.

16′ Napoli in completa confusione, tris del Bologna: a segno Sadiku. Azzurri in difficoltà

12′ Gol Bologna: ancora rossoblù a segno, firma Minelli

4′ Gol Bologna: rossoblù in vantaggio con Mazzetti

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA: Barra, Vassallo, Dimitrisin, Di Costanzo, Gori, Schjott, Minelli, Saputo, Sadiku, Mazzetti, Negri. PANCHINA: D’Autilia, Cichy, Colasanto, Boni, Toroc, Briguglio, Urbanski, Fiaschi. All. Biavati

NAPOLI: Petrone, Minopoli, Distratto, Cimmaruta, Cauteruccio, Carofilo, Lombardo, Longano, Picca, Raiola, Distratto. All. La Matta, Arzillo, De Filippis, Garofalo, Khraban, Maida, Ricciardi, Giglio, Fabozzi. All. Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Bologna-Napoli, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini sono ultimi in classifica a pari punti con la Reggiana, affrontano in trasferta il Bologna terzo in classifica in piena zona play-off. Nell’ultimo turno il Napoli ha pareggiato in casa contro il Pisa mentre il Bologna è stato sconfitto in trasferta dal Parma.