LIVE – Under 17: Fiorentina-Napoli 2-2 (23′ Rubino, 74′ Caprini, 85′ Parisi su rig., 88′ D’Angelo su rig.), match in parità e viola in 10

88′ Gol NAPOLII!!! D’Angelo segna su rigore, Nuova parità.

87′ Bagarre tra Fiorentina e Napoli, espulso Rubino nel club viola.

886′ Assist di Borriello per D’Angelo che entra in area e viene abbattuto dal portiere. Ancora rigore per il Napoli!

85′ GOOOL NAPOLI: Parisi dal dischetto insacca.

79′ Azione personale di Borriello che entra in area e si conquista un calcio di rigore.

77′ Espulso il tecnico azzurro per proteste.

76′ Entra Ballabile ed esce De Crescenzo.

74′ Gol Fiorentina: lancio lungo e Caprini lasciato troppo solo raddoppia.

63′ Usciti De Chiara, Raggioli e Stasi, dentro Parisi, Borriello e Pinzolo.

60′ Bell’azione Napoli tra De Crescenzo, Stasi e Borrelli, la viola ferma con un fallo.

56′ Tiro di Rubino dai 25 metri, palla a lato.

55′ Grande azione della Fiorentina, Petrone salva sull’attaccante ed il gol sulla respinta è in fuorigioco.

52′ Fiorentina pericolosa, colpo di tacco ma blocca Petrone.

51′ Raggioli ancora pericoloso, cross dopo una bella azione, chiude la viola.

50′ Buona palla in mezzo di Raggioli, chiude bene la Fiorentina. Ammonizione Esposito

48′ Partenza ancora forte dei toscani.

Inizia la ripresa. Dentro Puzzoli e fuori Pellicano.

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo

40′ Traversa Napoli: punizione di De Crescenzo e traversa di Gambardella di testa.

37′ Ammonizione per De Luca negli azzurrini

35′ Ancora Fiorentina all’attacco, Pellicano ci prova ma respinge il portiere.

33′ Palla in mezzo di De Crescenzo, sponda di Stasi per Raggioli che va al tiro. Bella parata del portiere.

27′ Il Napoli non riesce ad uscire e si trova in un momento di difficoltà con Stasi troppo solo davanti.

23′ Gol Fiorentina: gli azzurri perdono una palla a centrocampo, il pallone arriva a Rubino che a tu per tu con il portiere insacca.

22′ Punizione di Stasi, colpo di testa di Gambardella che manda di poco alto.

21′ La Fiorentina esce palla al piede ed in un paio di occasioni ha rischiato, buon pressing azzurro.

16′ Ci prova anche la Fiorentina, ma chiude bene la difesa.

14′ Bello spunto sulla sinistra tra D’Angelo e De Crescenzo, ma portiere chiude bene.

6′ Atteggiamento buono del Napoli, aggressivo, e predisposto alla fase offensiva.

5′ Primi cinque minuti molto equilibrati, gara giocata a centrocampo.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Ledmarielli, Giusti, Cuomo, Evangelista, Sadotti, Kouadio, Fortini, Deli, Pellicano, Rubino, Cabrini, Dolfi. Panchina: Ciraudo, Eldib, D’Amato, Traponi, Voscotto, Conti, Puzzoli, Bertolini.

NAPOLI: Petrone, Puzone, De Luca, Borrelli, M.Esposito, Gambardella, Stasi, D’Angelo, Raggioli, De Chiara, De Crescenzo. PANCHINA: Gisondi, Sequino, Cantone, Avvisati, Ballabile, Campanile, Pinzolo, Borriello, Parisi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Fiorentina-Napoli, gara valida per la decima giornata del girone A del campionato Under 17. La Fiorentina è seconda in classifica con 19 punti in otto partite disputate, a -2 dal Genoa capolista. La Viola come il Napoli ha già esercitato il turno di riposo nel girone d’andata. Gli azzurrini sono penultimi con cinque punti, è dietro soltanto il Modena a quota 3. I ragazzi di Galizia vengono da una vittoria, due settimane fa nel turno prima della sosta hanno battuto in casa 2-0 il Torino.