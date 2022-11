RILEGGI IL LIVE – Under 15: Napoli-Empoli 0-3 (Landi 22′ s.t.; Blini 25′ s.t., 30′ s.t.)

Termina il match

40’+3 – Empoli ancora pericoloso con Landi che prende palla sulla sinistra, si accentra e calcia col destro. Giordano si fa trovare pronto e la para

L’arbitro assegna 4 minuti di recupero

39′ – Cambi nell’Empoli: fuori Lastoria, Busiello e Gori. Dentro Bernice, Foglia e Santoro

37′ – Cambi nel Napoli: fuori Marciano, Ceparano e Maida. dentro Badini, Chiummariello e Marotta

35′ – Il Napoli prova ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria. Bel tiro di Chiocca dalla distanza, ma Lastoria si allunga e la mette in angolo. Sugli sviluppi niente di fatto per gli azzurri

32′ – Cambio nell’Empoli: fuori Blini, Mennini e Bagordo. Dentro Sorbino, Magherini e Mainardi

30′ – Terzo gol dell’Empoli! Busiello premia Blini che controlla la palla in area e batte Giordano. Napoli in difficoltà

29′ – Ci prova dalla distanza Bagordo, Giordano la blocca

28′ – Tiro dalla distanza di Mennini, Giordano si allunga e la mette in calcio d’angolo

25′ – Raddoppio Empoli! Landi intercetta un passaggio sbagliato da Sardo, scatta verso il fondo e la mette al centro per Blini che col destro la mette in rete

25′ – Cambio nel Napoli: fuori Pignarosa, dentro Aprea

22′ – Gol dell’Empoli! Tiro di Busiello dalla distanza, Giordano respinge ma Landi mette a segno il tap-in vincente

15′ – Cambio nel Napoli: fuori Lieto e Colurciello, dentro Sardo e Saviano. Quest’ultimo va a fare la punta, con Chiocca che si abbassa e va a fare la mezz’ala a centrocampo

10′ – Cambio nell’Empoli: esce Guglielmino ed entra Landi (classe 2009)

8′ – Bagordo su punizione tenta di ingannare Giordano con una traiettoria strana. Il portiere azzurro però è attento e blocca il tiro centrale

6′ – Occasione Empoli! Palla vagante in area di rigore, si avventa sul pallone Verdone che manca clamorosamente la sfera. Allontana la difesa

Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo

39′ – Ammonizione Napoli! Giallo per Chiocca che ha disturbato un calcio di punizione avversario nonostante la chiamata della distanza

34′ – Occasione Napoli! Pignarosa prova il tiro dalla distanza ma la palla finisce al lato

29′ – Azione pericolosa dell’Empoli. Baralla a centrocampo salta l’avversario e serve Busiello che calcia al lato. Sugli sviluppi altra occasione per l’Empoli con una palla in verticale di Verdone, Giordano non esce e sulla sfera si avventa Blini. Il numero 9 fa un pallonetto che finisce alto, sopra la traversa.

27′ – Intervento provvidenziale di Pignarosa su un cross dalla sinistra dell’Empoli. Sulla ribattuta si avventa Tavanti che calcia di molto al lato, quasi in fallo laterale

24′ – Azione pericolosa del Napoli che recupera la palla su un altro errore in costruzione di Lastoria. L’arbitro ferma tutto fischiando un fallo discutibile a Chiocca, che nel frattempo era andato al tiro, parato dallo stesso Lastoria.

13′ – Blini serve Busiello che, spalle alla porta, perde il tempo di gioco, Palomba chiude in angolo

12′ – Occasione Napoli! Un rinvio errato di Lastoria cede la sfera a Chiocca che, però, si allunga troppo la palla e, a tu per tu col portiere, calcia al lato

10′ – Prima azione pericolosa per l’Empoli. Su un calcio d’angolo battuto dalla destra Blini devia in area. Si avventa sul pallone Gori che, sul secondo palo, non trova la porta. Bella parata di Giordano.

11.05 – Inizia il match, batte il Napoli

In panchina a guidare gli azzurri ci sarà Castiglia, che sostituisce lo squalificato Sorano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-5-1-1): Giordano; Marciano, Lieto, Palomba; Prisco, Maida, Ceparano, Colurciello, Pignarosa; Esposito; Chiocca. A disposizione: Pugliese, Sardo, Badini, Nastri, Marotta, Raimo, Chiummariello, Aprea, Saviano. All. Castiglia

EMPOLI (4-3-1-2): Lastoria; Tavanti, Gori, Mennini, Barbieri; Bagordo, Verdone, Baralla; Busiello; Blini, Guglielmino. A disposizione: Bernice, Foglia, Santoro, Sorbino, Magherini, Mainardi, Campaniello, Checcacci, Landi. All. Filippeschi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la settima giornata del campionato Under 15 girone C. Al Kennedy arriva la capolista a punteggio pieno, l’Empoli finora le ha vinte tutte mentre il Napoli è sesto con sette punti, gli stessi della Ternana. Le prime due classificate vanno direttamente agli ottavi di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste classificate vanno ai play-off. Nell’ultimo turno il Napoli ha strappato un pareggio sul campo del Bologna, l’Empoli, invece, ha rifilato una goleada al Pisa vincendo 7-0.