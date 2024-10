RILEGGI IL LIVE – Under 17, Napoli-Catanzaro 1-1 (88′ Fabozzi; 93′ Gjoka) Pareggio casalingo per gli azzurrini

Termina il match.

90’+5 – Colpo di testa di Capozzoli su una punizione dai 40 metri battuta da Prisco. La palla termina alta sopra la traversa.

90’+3 – Pareggio del Catanzaro! Bellissima palla di Misiano dalle retrovie. La palla rimbalza e beffa Pugliese che viene anticipato da Gjoka. Il n.16 del Catanzaro beffa il portiere azzurro, ci mette il piede e sigla l’1-1.

90′ – Doppio cambio nel Catanzaro: fuori D’Oppido e Manfredi, dentro Cannataro e Parisi. Gli ospiti si buttano all’attacco.

L’arbitro assegna 5 minuti di recupero.

89′ – Giallo nel Napoli: ammonito Pugliese per perdita di tempo.

88′ – Goool del Napoli! Punizione dal limite dell’area di Favicchio, ma il portiere non trattiene! Ci arriva sulla ribattuta Fabozzi che non deve far altro che spingerla in rete! Azzurri in vantaggio!

85′ – Napoli pericoloso! Bosso dall’interno dell’area di rigore ci prova col sinistro, bravo Campolo a distendersi e a metterla in angolo. Il tiro non era forte ma era molto angolato.

83′ – Favicchio supera un avversario e serve al centro Barbella che, però, non riesce a colpire la palla.

80′ – Cambio nel Napoli: fuori Chiummariello, dentro Fabozzi.

73′ – Favicchio ci prova col destro dal limite dell’area ma la palla non gira abbastanza e termina alla sinistra del portiere.

67′ – Tiro dalla distanza di Miceli, la palla termina al lato. Il Catanzaro cresce e sta giocando meglio degli azzurri in questa fase, complice anche un calo fisico dei ragazzi di mister Annunziata.

63′ – Cambio nel Napoli: fuori Chiocca, dentro Bosso.

63′ – Triplo cambio nel Catanzaro: fuori Geraci, Macrì e Aloisio, dentro Gjoka, Mele e Miceli.

59′ – Sulle conseguente punizione, Catanzaro pericoloso, batti e ribatti in area di rigore. La palla arriva a Madia che prova la rovesciata ma la palla termina di poco a lato.

59′ – Giallo nel Napoli: ammonito Maida che ferma Ferrise in posizione pericolosa.

57′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Marciano e Pignarosa, dentro Barbella e Capozzoli.

55′ – Aloisio calcia dai 20 metri, facile la parata di Pugliese che la blocca.

51′ – Occasione per il Napoli! Contropiede condotto da Favicchio, arriva a tu per tu col portiere e la scaglia altissima!

Inizia il secondo tempo.

Cambio nel Catanzaro: fuori Panariello, dentro Madia.

Cambio nel Napoli all’intervallo: fuori Esposito, dentro Favicchio.

Termina il primo tempo.

L’arbitro assegna un minuto di recupero.

43′ – Catanzaro pericoloso! Contropiede di Aloisio che serve Panariello. Provvidenziale l’intervento di Lieto che la mette in angolo! Panariello sarebbe stato a tu per tu col portiere del Napoli.

32′ – Giallo nel Napoli: ammonito Chiocca per un fallo a centrocampo.

26′ – Napoli pericoloso! Bel dribbling di Esposito che ruba palla e, dopo uno slalom, arriva al limite dell’area e prova col sinistro. Palla centrale, il portiere la blocca in due tempi.

22′ – Sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla sinistra, attacca Pignarosa che serve Chiocca al limite dell’area di rigore. Il n.11 azzurro ci prova con il destro al volo ma la palla termina a lato, alla sinistra del portiere.

17′ – Cambio nel Catanzaro: fuori Tedeschi per infortunio, dentro Manfredi.

9′ – Proteste dei giocatori del Napoli per un presunto fallo in area di rigore di Misiano su Pignarosa nel tentativo di calciare verso la porta avversaria. Il n.5 del Catanzaro colpisce la palla e, probabilmente, anche la gamba dell’attaccante azzurro.

6′ – Giallo nel Catanzaro: ammonito Aloisio per un fallo a centrocampo.

11.00 – Inizia il match, batte il Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Pugliese, Marciano, Candela, Prisco, Lieto, Marotta, Esposito, Maida, Pignarosa, Chiummariello, Chiocca. A disposizione: Giordano, Aprea, D’Angiò, Capozzoli, Bosso, Barbella, Favicchio, Fabozzi, Sardo. All. Raffaele Annunziata.

CATANZARO: Campolo, D’Oppido, Ferrise, Fiorentino, Misiano, Grieco, Geraci, Tedeschi, Panariello, Macrì, Aloisio. A disposizione: Le Rose, Parisi, Amato, Miceli, Gjoka, Mele, Cannataro, Manfredi, Madia. All. Massimo Cirillo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Catanzaro, gara valida per la settima giornata del campionato Under 17 A e B girone C. Gli azzurrini hanno otto punti in classifica, dopo un ottimo approccio hanno avuto un calo e nelle ultime due gare contro Lazio e Salernitana hanno portato a casa solo un punto sul campo dei granata. Il Catanzaro ha solo tre punti conquistati in casa contro il Cosenza prima di rimediare quattro sconfitte consecutive contro Bari, Frosinone, Palermo e Lazio.