RILEGGI LIVE – Under 17: Napoli-Spezia 3-2 (26′ e 54′ Di Martino, 57′ D’Angelo, 62′ Malasomma, 90′ Garofalo), grande vittoria in rimonta per gli azzurri

95′ FINISCE IL MATCH! Il Napoli vince in rimonta e raggiunge lo Spezia!

95′ Percussione di Borriello dalla sinistra, mette al centro e c’è un contatto in area con Valentino. L’arbitro ammonisce Valentino per simulazione.

94′ Petrone esce a vuoto, stacca Fontanarosa, pallone a lato.

90′ GOOOL NAPOLI!!!! Punizione dalla sinistra, Garofalo si avvita di testa e firma il vantaggio

89′ Ferretti per Di Martino.

88′ Dentro Valentino e fuori Raggioli.

85′ Tiro di Parisi dai 25 metri, blocca il portiere.

83′ Usciti De Crescenzo e Malasomma, dentro De Chiara e Parisi.

77′ Esce Camara per infortunio muscolare, dentro Cecchinelli.

73′ Ancora Raggioli di testa, pallone alto sulla traversa.

70′ Stacca Raggioli di testa, il portiere compie una bella parata.

67′ Ci prova Di Giovanni dal limite dell’area, tiro masticato che termina a lato.

65′ Entrano Cefariello e Di Giovanni per Sequino e Ballabile.

62′ Grande reazione del Napoli, tiro di D’Angelo e pallone a lato.

60′ GOOOL NAPOLI: D’Angelo apre per Malasomma che tira a giro e insacca firmando il pari.

58′ Borrelli va al tiro dal limite, pallone a lato

57′ GOOOL NAPOLI! Triangolazione tra D’Angelo e Malasomma, D’Angelo si infila nello spazio e accorcia le distanze.

56′ Dentro Camara per De Simone nello Spezia.

54′ Gol Spezia: punizione dalla sinistra, torre di Fontanarosa e Di Martino da due passi firma il raddoppio.

51′ Azione sulla destra tra Ballabile e Borriello che avanza e va al tiro. Il portiere respinge in corner. Sul successivo corner Gambardella di testa manda a lato.

46′ Cross di Ebano, ci prova Fontanalarosa di testa. Blocca Petrone.

Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

40′ Ammonito De Simone per fallo su Malasomma.

34′ Ammonito Ebano per fallo su Raggioli. Ammonito anche Sequino per proteste.

31′ Cross dalla sinistra, colpo di testa di De Simone. Blocca Petrone.

29′ Spunto di Borriello sul lato sinistro dell’area di rigore, il suo cross viene deviato e finisce tra le braccia del portiere.

26′ Gol Spezia: Petrone salva su Garibotto e poi Gambardella fa un importante salvataggio, dopo un batti e ribatti in area Di Martino firma il vantaggio

25′ Ci prova ancora lo Spezia: De Simone preferisce crossare piuttosto che tirare, chiude Gambardella.

23′ Azione Spezia, cross De Simone con Petrone che commette un’incertezza. Il portiere respinge, ne potrebbe approfittare Salvetti ma suo colpo di testa è debole. Petrone si rialza e blocca.

18′ OCCASIONE NAPOLI. Azione di Borriello su lato sinistro, cross per Ballabile che va al tiro, respinge il portiere, la palla arriva nuovamente a Borriello. Palla di poco alta sulla traversa.

14′ Giocata di Raggioli che viene contrastata dal difensore dentro l’area.

13′ Punizione dalla destra, ci prova Gambardella ma il colpo di testa è debole e centrale. Blocca Mascardi.

5′ Diagonale di Monteverde attraversa l’area e finisce di poco a lato.

4′ Punizione di Borrelli, si distende Mascardi che intercetta pallone

2′ Cross di De Simone e Garibotto di testa manda sopra la traversa.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI 4-2-3-1: Petrone, Sequino, De Crescenzo, Borrelli, Garofalo, Gambardella, Ballabile, D’Angelo, Raggioli, Borriello, Malasomma. PANCHINA: Di Marzo, Cefariello, De Luca, De Chiara, Di Giovanni, Campanile, Valentino, Pinzolo, Parisi. All. Galizia

SPEZIA 3-4-3: Mascardi, Salvetti, Monteverde, Spella, Ebano, Bertoncini, De Simone, Vannucci, Fontanarosa, Garibotto, Di Martino. PANCHINA: Mosti, Zarrouki, Ferretti, Cecchinetti, Camara, Arena. All. Ventura

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Spezia, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini, dopo il pareggio interno contro il Sassuolo, hanno rimediato una sconfitta per 2-0 sul campo del Pisa. Si torna al Kennedy per la sfida contro lo Spezia, una sorta di spareggio in chiave classifica. Il Napoli è penultimo, a tre punti di distanza proprio dallo Spezia che ha giocato anche una gara in più perchè gli azzurrini hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno.