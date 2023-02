LIVE – Under 15, Pisa-Napoli: segui la diretta della partita con IamNaples

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pisa-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del girone C del campionato Under 15. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo, fanno parte del blocco di squadre a quota undici punti che combattono per l’accesso ai play-off. Ci sono quattro squadre per due posti, c’è anche il Pisa reduce dalla vittoria sul campo del Perugia oltre la Ternana, la Fiorentina e il Napoli. Le prime due in classifica vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Il secondo posto è lontanissimo, c’è il Bologna con sedici punti in più del Napoli.