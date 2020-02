LIVE – Under 17, Napoli-Trapani: segui la diretta del match con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Trapani, gara valida per la diciottesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini cercano la sesta vittoria consecutiva, affrontano al Kennedy il Trapani penultimo in classifica con 12 punti, i siciliani nel 2020 hanno rimediato una sconfitta contro la Salernitana e un pareggio in casa contro il Cosenza, non vincono dal 5-0 inflitto al Perugia il 15 dicembre scorso. Il Napoli ha una grande chance per blindare il secondo posto in classifica, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off senza passare per gli ottavi. Gli azzurrini hanno otto punti di vantaggio sul Pescara che oggi eserciterà il turno di riposo, il Napoli può approfittarne per andare a +11 prima dello scontro diretto in programma domenica prossima in Abruzzo.