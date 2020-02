LIVE – Under 15, Perugia-Napoli: gli azzurrini vogliono tornare alla vittoria

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Perugia-Napoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato under 15 girone C. Gli azzurrini dopo il pareggio interno contro la Roma vogliono tornare alla vittoria, affrontano il Perugia decimo in classifica con 15 punti, reduce da due sconfitte consecutive contro il Cosenza e la Juve Stabia. Il Napoli è primo in compagnia del Frosinone che, però, ha una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo come il Pescara che insegue a due lunghezze di distanza.