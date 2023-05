LIVE – Under 18, Cesena-Napoli: segui la diretta con IamNaples.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

CESENA: Galassi, Casadei, Rossi, Campedelli, Valentini Fe., Trocchia, Venturelli, Castorri, Amadori, Gramignoli Coveri. A disposizione: Casadei A., Mignani, Penchini, Domeniconi, Valentini Fi., Bardeccia, Nisi, Guidi, Marotta. All. Campedelli.

NAPOLI: Pellino, Puzone, Stasi, Legnante, Manzo, Di Lauro, Lorusso, De Chiara, Vigliotti, Cuciniello, Vilardi. A disposizione: Puca, Romano, Fucci, Ruggiero, D’Angelo, Malasomma, Raggioli, Grieco, Esposito, All. Tedesco.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cesena-Napoli, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono ultimi in classifica dopo la sconfitta contro la Sampdoria, squadra con cui ora sono a pari punti. Il Cesena è la prima squadra davanti agli azzurrini, ha nove punti di vantaggio sui ragazzi di Tedesco. I precedenti in campionato registrano in Romagna una vittoria per 6-2 del Cesena mentre a Cercola il Napoli riuscì a vincere 3-1.