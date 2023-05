Frustalupi nel post partita: “Fatto un match che ci dà orgoglio, peccato non aver chiuso. Prestazione ottima”

Dopo il pari contro il Milan la situazione per il Napoli Primavera è tutt’altro che semplice. Il tecnico della Primavera Nicolò Frustalupi ha parlato cosi ai nostri microfoni al termine del match. Ecco le sue parole:

“Il primo tempo ci dà grandissimo orgoglio, abbiamo dominato e abbiamo messo in difficoltà il Milan, noi siamo andati benissimo. L’unico rammarico del primo tempo non è aver segnato il secondo gol. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, c’erano tanti ragazzi stanchi e siamo calati fisicamente. Reputo questo caso più fisico che di concetto. La lucidità con questo caldo è calato, il Milan è una grandissima squadra, composta di calciatori forti e non so come faccia ad essere cosi in basso in classifica. Presi singolarmente hanno calciatori di una categoria molto alta, questa squadra è almeno da Playoff. La prestazione della squadra è più che ottima”.

Sul match poi ha proseguito: “Due punte pure anche per il futuro? Era un pò che volevo inserire Koffi, oggi c’era una squalifica di Sahli che per noi è molto importante. Penso sia andato molto bene, lo abbiamo preso a gennaio appunto per questo. Il modulo è sempre il solito, poi quando difendi o attacchi ci sono diverse differenze. In occasione del gol abbiamo fatto un azione da manuale, uno schema da allenamento e sono contentissimo di come hanno interpretato la gara. C’è rammarico perchè non abbiamo chiuso il match. Napoli salvo con gare fino al 75′ minuto? Il calcio è cosi, qualche volta abbiamo anche recuperato. Quando siamo in vantaggio è normale che attacchiamo, oggi eravamo corti con assenti e diversi calciatori non al meglio. Diversi ragazzi sono migliorati e questo va oltre il risultato. L’importante è che i ragazzi tengano bene il campo, migliorino. Sono molto contento dei progressi di D’Avino e Russo, giocatori che saranno molto utili per il futuro. Rispetto allo scorso anno vedo grandi miglioramenti”.

Salvezza o Playout: “L’occhio sulla classifica cade è normale, ma noi dobbiamo essere contenti di aver evitato retrocessione diretta, con diversi punti su un vantaggio come l’Udinese. Ricordiamoci che il Napoli tre anni fa è retrocesso, noi sapevamo che la nostra classifica sarebbe stata questa”.