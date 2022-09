LIVE – Under 18, Napoli-Bologna 2-2 (14′ Diop, 32′, 9′ st. Vilardi, 10′ st. Ebone) Palo del Bologna su Rigore!

38′ – Cambio per il Napoli: dentro Ceci, fuori Vilardi.

37′ – Palo!! Sul dischetto si presenta lo stesso Corazza che colpisce il palo alla destra del portiere, la palla attraversa la porta galleggiando sulla linea e finisce fuori dall’altra parte.

36′ – Calcio di rigore per il Bologna! Di Lauro in scivolata su Corazza, l’arbitro fischia il calcio di rigore. Fischio dubbio da parte dell’arbitro, il giocatore azzurro sembra essere entrato nettamente sul pallone.

30′ – Il numero 19 del Napoli, Grieco, serve Vilardi in profondità che da buona posizione colpisce male e la palla finisce al lato.

29′ – Cambi da entrambe le parti: per il Napoli dentro Vigliotti e Milo, fuori Lorusso e Legnante. Per il Bologna dentro Carretti e Andresson, fuori Ebone e Goffredi.

27′ – Grandissima occasione per il Bologna! Il numero 18, Bernaci, di prima col sinistro la mette in mezzo bassa. Ferrante calcia col sinistro e finisce di pochissimo al lato.

26′ – Bella azione personale di Grieco, che partendo dalla sinistra si accentra e prova il destro a giro. La palla finisce alta. Altra buona azione per il Napoli.

20′ – Sulla successiva azione, palla in verticale per Vilardi che col corpo all’indietro tenta il tiro ma la manda fuori. Buona occasione per il Napoli.

19′ – Occasione per il Bologna! Azione costruita tra Bernaci ed Ebone, la palla arriva a Ferrante che punta l’area di rigore. La palla arriva nuovamente a Bernaci che però la tira alta.

18′ – Cambi per il Napoli: dentro Romano e Grieco, fuori Tuccillo e Cuciniello.

14′ – Cambi per il Bologna: dentro Hodzic e Bernaci, fuori Paterlini e Schiavoni.

12′ – Azione personale del numero 8 del bologna, Rosetti, che serve Ebone al limite dell’area. Il numero 9 calcia col destro ma il pallone finire altissimo.

10′ – Subito pareggio del Bologna! Gol da killer di Ebone in area di rigore

9′ – Vantaggio Napoli! Cuciniello serve Vilardi in verticale, che arriva uno vs uno col portiere avversario e lo batte. Doppietta per lui!

3′ – Ammonizione Bologna! Giallo per Schiavoni per trattenuta su Manzo.

2′ – Occasione per il Napoli! Calcio d’angolo battuto da Cuciniello, pallone basso che arriva sul piede di Manzo che prova a sorprendere il portiere sul primo palo. Il pallone finisce sull’esterno della rete.

15.56 – Inizia il secondo tempo, cambio per il Napoli: dentro Fucci, fuori Di Lorenzo.

Termina il primo tempo su un’azione di Schiavoni che calcia in porta ma il portiere azzurro la para.

45′ – Ammonizione Napoli! Giallo per Peluso.

44′ – Sul contropiede, azione personale di Rosetti che serve Ferrante, capitano del Bologna. Grandissima parata a mano aperta del portiere azzurro, che resta a terra dolorante.

43′ – Occasione Napoli! Lorusso tira col sinistro, grande parata del portiere del Bologna!

43′ – Occasione pericolosa per il Bologna! Stacca di testa Paterlini da calcio d’angolo, palla di poco a lato.

42′ – Il numero 3 del Bologna, Corazza, scappa sulla sinistra e crossa al centro. Deviazione di un difensore del Napoli che rischia autogol.

40′ – Punizione per il Bologna, battuta da Rosetti con il sinistro, bloccata dal portiere del Napoli.

37′ – Ammonizione per il Napoli! Di Lorenzo commette un fallo tattico su Ferrante che si era lanciato in contropiede e guadagna il cartellino giallo.

34′ – Il Napoli conquista il pallone sul rinvio del portiere, serve subito Lorusso che di testa serve Cuciniello. Cross al centro ma non ci arriva nessuno, il Bologna si rifugia in calcio d’angolo.

34′ – Altra occasione per il Napoli! Cross di Vilardi per la testa di Di Lorenzo, pallone sopra la traversa.

32′ – Goool del Napoli!!! Pareggio degli azzurri con una palla in verticale di Manzo per Vilardi, che lascia scorrere il pallone e calcia in porta col sinistro. Batte il portiere del Bologna e sigla il pareggio! E’ il primo gol del Napoli in questa categoria

29′ – Gioco fermo per l’accensione fortuita di un idrante in campo. L’arbitro ha fermato il gioco e ha deciso di concedere un cooling break.

23′ – Contropiede per il Napoli. Cuciniello prova il dribbling ma non ci riesce, la palla arriva a Vilardi che la alza nel tentativo di chiudere il triangolo con Cuciniello che non ci arriva.

21′ – Altra bella giocata di Diop, che serve il centravanti bolognese Ebone, che si libera e calcia, la palla va di poco fuori.

20′ – Insiste il Bologna che vince una serie di rimpalli a ridosso dell’area di rigore. Liberato Corazza entra in area e calcia in porta, la para il portiere del Napoli. Sul successivo corner nulla di fatto per il Bologna.

19′ – Il Napoli prova a venire fuori con una serie di passaggi di prima che liberano Cuciniello, che punta l’area avversaria e prova a servire in verticale Lorusso. Un grandissimo intervento di Crociati ferma l’azione azzurra.

14′ – Vantaggio del Bologna! Blitz di Diop che ruba palla sul cerchio di centrocampo, taglia in due il Napoli, si porta il pallone sul destro e calcia all’angolino sinistro del portiere azzurro che non ci arriva.

11′ – Insiste il Napoli! Azione personale di Cuciniello che partendo da sinistra si accentra col destro e calcia in porta. Bella parata del portiere del Bologna Raffaeli.

10′ – Buona azione di Peluso che serve subito il centravanti del Napoli Lorusso, che aggancia col destro e tira col sinistro, ma il tiro è debole e centrale. Buona occasione per il Napoli.

8′ – Altra occasione per il Bologna! Rosetti punta Di Lorenzo, scarica per Goffredi a rimorchio che crossa al centro ma Ebone non riesce ad impattare bene il pallone.

6′ – Buona fase di partita per il Bologna. Azione manovrata da destra verso sinistra con Diop che sta dominando, crossa al centro con Ebone che colpisce di testa e sfiora il gol.

5′ – Grande occasione per il Napoli, Di Lorenzo ruba palla e serve Vilardi, triangolazione con Cuciniello che in area di rigore viene fermato sul più bello.

1′ – Calcio di punizione per il Bologna dalla trequarti del Napoli. Batte Rosetti, colpisce di testa Paterlini ma il pallone scivola lentamente fuori.

14.58 – Inizia il match, batte il Bologna.

Si osserva un minuto di silenzio per la tragedia nelle Marche.

Napoli che schiera un 4-3-3 con Pellino in porta, Manzo, Mazzone, Di Lauro e Di Lorenzo in difesa, Legnante Peluso e Tuccillo a centrocampo, Cuciniello, Lorusso e Vilardi nel tridente d’attacco.

ECCO LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Pellino, Manzo, Di Lorenzo, Peluso, Mazzone, Di Lauro, Tuccillo, Legnante, Lorusso, Cuciniello, Vilardi (Cap.). All. Tedesco. A disposizione: Puca, Ruggiero, Celentano, Romano, Fucci, Milo, Vigliotti, Grieco, Ceci.

BOLOGNA: Raffaeli, Goffredi, Corazza, Diop, Paterlini, Crociati, Ferrante (Cap.), Rosetti, Ebone, Menegazzo, Schiavoni. All. Della Rocca. A disposizione: Verardi, Carretti, Baroncioni, Salvi, Bellisi, Hodzic, Bernaci, Torino, Andresson.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la prima giornata del campionato Under 18 girone A. È il debutto per il Napoli in questa categoria, diventata obbligatoria per gli azzurri dopo la salvezza conquistata in Primavera 1 nella scorsa stagione. Affrontano questo campionato i ragazzi classe ‘2005, si tratta di un cuscinetto importante anche in chiave Primavera. È l’esordio sulla panchina azzurra anche di Andrea Tedesco, allenatore scelto dal Napoli per l’Under 18, con dei trascorsi da allenatore alla Casertana, da vice di Devis Mangia all’Universitatea Craiova e da allenatore della Nazionale Under 19 di Malta.