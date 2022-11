RILEGGI LIVE – Under 18: Napoli-Fiorentina 0-1 (51′ Presta), sconfitta di misura per gli azzurrini

96′ Finisce il match! Sconfitta di misura per il club viola.

90′ Inizia il recupero

89‘ Rosso diretto per Romano, Napoli in dieci.

86′ Pallonetto dai 25 metri di Mendoza, palla alta.

85′ Ammonito Fucci nel Napoli. Dentro Italiano e fuori Spaggiari negli ospiti.

79′ Ammonito Gudelivicius negli ospiti.

77′ Fuori Di Lorenzo e Ruggiero, dentro Fucci e Grieco.

74’ Ammonito Romano negli azzurri. Fuori Presta e Ofoma, dentro Mendoza e Diarra.

73‘ Passaggio filtrante di Milo per Cuciniello che ha mandato un diagonale a lato.

72′ Ci prova Harder, palla alta.

70′ Paggiari batte il corner, palla spazzata via dopo un batti e ribatti. Fuori Lettera e Puzone, dentro Romano e Milo.

68’ Ammonito Maggini nella Fiorentina.

65‘ Ancora occasione della Fiorentina, tiro di Presta e Pellino respinge in corner. Niente di fatto sull’angolo.

62’ Ammonito Petti nella Fiorentina. Il Napoli passa al 3-4-2-1 con Vilardi e Cuciniello alle spalle di Lorusso.

60‘ Cross di Ruggiero che si stampa sul sette e colpisce la traversa. Palla poi sul fondo.

59’ Tre cambi nel Napoli: entrano Cuciniello, Lorusso e Vilardi, fuori Legnante, Solmonte e Vigliotti.

55′ Grande giocata di Lettera che salta due uomini e viene atterrato al limite. Ammonito Elia nei toscani. Palla allontanata sulla Punizione.

54‘ Cross al centro, semi rovesciata di Spaggiari e palla alta

51‘ Gol Fiorentina: lancio da centrocampo, grande stop di Presta che controlla e tira all’angolo alla destra di Pellino. Proteste azzurre per fuorigioco.

49′ Ci prova Harder, palla alta sulla traversa.

46’ Inizia la ripresa.

Dentro Gudelivicius e fuori Palamara.

SECONDO TEMPO

45’+3 Finito il primo tempo.

45′ Ammonito il tecnico del Napoli Tedesco. Tre minuti di recupero

44‘ Ancora protagonista Presta che ci prova con un diagonale mancino di poco a lato.

43‘ Occasione Fiorentina: buco sulla destra di Ruggiero e Puzone, palla per Presta che va al tiro, para Pellino e manda in corner.

42‘ Peluso avanza palla al piede per 20-30 metri e vai al tiro, blocca il portiere.

38′ Spaggiari si procura il calcio d’angolo. Sempre lui prova il tiro sugli sviluppi, ma la difesa chiude.

31′ Ci prova Sichi, blocca senza problemi Pellino. Presta entra al posto di Dama.

27’ Di Lorenzo si procura un calcio d’angolo dalla sinistra. Allontana la difesa.

20‘ Palla di Pulzone per Solmonte che si trova in area di rigore ma si lascia ipnotizzare dal portiere che blocca la sua conclusione.

19‘ Buona occasione del Napoli. Calcio d’angolo di Legnante, ci prova di sinistro Mazzone ma il tiro è centrale. Blocca il portiere. Ammonito Peluso negli azzurri

18′ Bella trama in casa Napoli tra Di Lorenzo e Di Lauro che si era staccato in proiezione, chiude in corner la viola.

16′ Gioco fermo per un infortunio al numero 10. Fuori Dama e dentro Presta

11′ Azione interessante, lancio per Dama ma chiude bene il portiere.

8′ Ammonito Legnante negli azzurri.

2′ Lancio di Peluso per Solmonte che viene anticipato dal portiere della Fiorentina.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-5-2). Pellino; Ruggiero, Mazzone, Di Lauro; Puzone, Lettera, Peluso, Legnante, Di Lorenzo; Solmonte, Vigliotti. PANCHINA: Puca, Celentano, Fucci, Romano, Milo, Vilardi, Cuciniello, Grieco, Lorusso. All. Tedesco

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Maggini, Pitti, Comuzzo, Elia, Harder, Palamara; Sichi, Dama, Spaggiari: Ofoma. PANCHINA: Cusin, Dellernia, Italiano, Gudelivicius, Picchianti, Mendoza, Presta, Diarra. All. Papalato

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Fiorentina, gara valida per l’ottava giornata del girone B del campionato Under 18. Gli azzurrini sono reduci dalla sconfitta per 6-2 sul campo del Cesena, vorrebbero riscattarsi ma a Cercola arriva la squadra più forte del campionato. La Fiorentina è la capolista del girone con sedici punti in sei partite giocate, come il Napoli ha già esercitato il turno di riposo. Le prime due posizioni in classifica valgono la qualificazione alla final Four scudetto, al secondo posto c’è la Roma che ha tredici punti, cinque in più del Napoli ma i giallorossi hanno giocato una gara in più, non avendo ancora goduto del turno di riposo.